Объясняем, чем квантовый компьютер отличается от обычного: поймут даже бабушки

Объясняем, чем квантовый компьютер отличается от обычного: поймут даже бабушкиАвтор приводит в качестве примера аналогию с охотой на медведя
Чаще всего разницу между квантовым и простым компьютером объясняют так. Первый сразу же при сложных вычислениях «знает», какой результат получится, а второму нужно для этого много времени. Но есть ещё одна аналогия, о которой и говорит пользователь @mobilz.
Допустим, охотиться на медведя идут семь человек. При этом один из них должен разбудить животное. Чтобы определить, кто это будет, вытягивают спички. У кого окажется короткая, тот и пойдёт.
В данном случае обычному компьютеру нужно будет сначала узнать, какие у кого оказались спички, причём у каждого. Затем устройство проанализирует информацию и определит того, кто пойдёт в берлогу. Квантовый же сразу же «сообщит»: «У кого короткая спичка - шаг вперёд».
В этом и состоит основное преимущество квантовой модели компьютера - ему не нужно производить никаких расчётов, он сразу же способен «знать» результат (потому что у него уже есть все возможные варианты развития событий для каждого из охотников). И это не зависит от количества охотников: даже если их будет 1 000 000 или 1 000 000 000 000 000, всё равно компьютер сразу же выдаст верное решение.