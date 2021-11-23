Объясняем, чем квантовый компьютер отличается от обычного: поймут даже бабушки

Чаще всего разницу между квантовым и простым компьютером объясняют так. Первый сразу же при сложных вычислениях «знает», какой результат получится, а второму нужно для этого много времени. Но есть ещё одна аналогия, о которой и говорит пользователь @mobilz.

Допустим, охотиться на медведя идут семь человек. При этом один из них должен разбудить животное. Чтобы определить, кто это будет, вытягивают спички. У кого окажется короткая, тот и пойдёт.

В данном случае обычному компьютеру нужно будет сначала узнать, какие у кого оказались спички, причём у каждого. Затем устройство проанализирует информацию и определит того, кто пойдёт в берлогу. Квантовый же сразу же «сообщит»: «У кого короткая спичка - шаг вперёд».