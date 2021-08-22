Объявлены лучшие корпуса для настольных компьютеров

Объявлены лучшие корпуса для настольных компьютеровВсего набралось пять моделей для разных задач
Если вы любите игры и хотите наслаждаться ими по максимуму, то блогер советует приобрести Phanteks Enthoo Pro. В корпусе есть система охлаждения с возможностью апгрейда, пылевые фильтры, одно крепление для SSD-накопителя и два отсека для трёх дисков SATA. Подходит для дорогих сборок.
Наиболее бюджетный - Focus G или Focus G Mini. Разница у них только в габаритах и поддержке материнских плат ATX. Здесь вы найдёте два отсека для внешних накопителей, одно крепление для SSD и отсек для двух SATA. Можно установить до шести вентиляторов.
Лучший полноразмерный корпус, по мнению автора подборки, - Rosewill Thor V2. В корпусе установлены шесть внешних отсеков, четыре вентилятора (с возможностью апгрейда системы охлаждения), шесть отсеков SATA. Для подключения внешних устройств можно воспользоваться двумя разъёмами USB 3.0 и двумя - USB 2.0.
Самым бесшумным оказался Fractal Design Define R5. По бокам корпуса здесь расположены вентиляционные отверстия, а подключить к нему возможно два внешних 5,25-дюймовых накопителя. Также внутри находятся два отсека для SSD-накопителей и два для SATA.
Наиболее маленький и компактный корпус - у Mini-ITX. Внутри можно установить до трёх жёстких дисков и до трёх SSD-накопителей, а также радиаторы размером до 280 мм. Вместе с тем USB-разъёмы находятся только на внешней стороне корпуса, а видеокарты вы сможете установить только с двумя слотами.