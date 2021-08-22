Объявлены лучшие корпуса для настольных компьютеров

Если вы любите игры и хотите наслаждаться ими по максимуму, то блогер советует приобрести Phanteks Enthoo Pro. В корпусе есть система охлаждения с возможностью апгрейда, пылевые фильтры, одно крепление для SSD-накопителя и два отсека для трёх дисков SATA. Подходит для дорогих сборок.

Наиболее бюджетный - Focus G или Focus G Mini. Разница у них только в габаритах и поддержке материнских плат ATX. Здесь вы найдёте два отсека для внешних накопителей, одно крепление для SSD и отсек для двух SATA. Можно установить до шести вентиляторов.