Объявлены лучшие материнские платы для процессоров AMD

Оптимальная по цене и навороченная материнская плата, совместимая с шиной PCIe 4.0, на которой работает полноразмерный слот PCIe x16 и слот PCIe x4 M.2. А ещё есть второй слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4. То есть покупатель получает очень хороший "запас прочности" (производительности) для апгрейда видеокарт и накопителей спустя несколько лет. Ещё похвально, что в сравнении с матплатами на чипсете B450 у этой модели есть встроенная поддержка быстрого стандарта передачи данных USB 3.2 G2, причём как с компактным разъёмом Type-C, так и с полноразмерным Type-A на задней панели. Контроллер проводной сети Intel I225-V на 2.5 Гбит/с и Wi-Fi AX200 Wi-Fi 6 — это тоже крутые комплектующие, которые обычно встречаются в более дорогих матплатах на чипсете X570.

А ещё — супер-быстрое прохождение POST (проверки подсистем при включении компьютера) среди всех материнских плат на сокете AM4, отличные результаты в тесте задержки DPC (отложенный вызов процедуры — тест на "лаги" Windows во время срабатывания служебных функцией драйверов) и стабильная температура VRM. Оперативной памяти можно докинуть вплоть до 128 ГБ стандарта до DDR4-5100. В общем, качественная матплата среднего уровня, которая выступает наравне с некоторыми моделями на базе чипсета X570, которые стоят вдвое дороже.

2. ASRock B550 Phantom Gaming 4 / AC

Самая бюджетная

Стоимость — 8-9 тысяч рублей в РФ