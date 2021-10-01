Объявлены лучшие материнские платы для процессоров AMD

Объявлены лучшие материнские платы для процессоров AMDВсего эксперты выделили четыре устройства
Специалисты портала AnandTech порекомендовали присмотреться к четырём лучшим моделям материнских плат для AMD.
1. ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi
Золотая середина
Стоимость — 17 тысяч рублей в РФ
Оптимальная по цене и навороченная материнская плата, совместимая с шиной PCIe 4.0, на которой работает полноразмерный слот PCIe x16 и слот PCIe x4 M.2. А ещё есть второй слот M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4. То есть покупатель получает очень хороший "запас прочности" (производительности) для апгрейда видеокарт и накопителей спустя несколько лет. Ещё похвально, что в сравнении с матплатами на чипсете B450 у этой модели есть встроенная поддержка быстрого стандарта передачи данных USB 3.2 G2, причём как с компактным разъёмом Type-C, так и с полноразмерным Type-A на задней панели. Контроллер проводной сети Intel I225-V на 2.5 Гбит/с и Wi-Fi AX200 Wi-Fi 6 — это тоже крутые комплектующие, которые обычно встречаются в более дорогих матплатах на чипсете X570.
А ещё — супер-быстрое прохождение POST (проверки подсистем при включении компьютера) среди всех материнских плат на сокете AM4, отличные результаты в тесте задержки DPC (отложенный вызов процедуры — тест на "лаги" Windows во время срабатывания служебных функцией драйверов) и стабильная температура VRM. Оперативной памяти можно докинуть вплоть до 128 ГБ стандарта до DDR4-5100. В общем, качественная матплата среднего уровня, которая выступает наравне с некоторыми моделями на базе чипсета X570, которые стоят вдвое дороже.
2. ASRock B550 Phantom Gaming 4 / AC
Самая бюджетная
Стоимость — 8-9 тысяч рублей в РФ
Несмотря на низкую цену, эта хорошая материнская плата начального уровня. У неё есть слот PCIe 4.0 x4 M.2 и четыре дополнительных порта SATA, этой конфигурации хватит для накопителей офисного и даже игрового компьютера.
Основной полноразмерный слот PCIe 4.0 для видеокарт работает в режиме x16, дополнительный слот работает по стандарту PCIe 3.0 x4, а ещё в матплате доступны два слота PCIe 3.0 x1 для подключения дополнительных адаптеров, контроллеров, модулей...
Для проводной сети в бюджетном ASRock есть гигабитный контроллер Realtek, для беспроводной — сетевой контроллер Intel Wi-Fi 5, что уже неплохо. А более быстрые контроллеры в случае необходимости, опять же, есть куда подключить. Звуковая подсистема основана на Realtek ALC1200 HD, в котором нет ничего примечательного. Ну а что вы хотели? Бюджетная матплата же.
В любом случае, что-то дешевле будет уже на чипсете A520, в котором матплаты уже будут уменьшенного до micro-ATX размера, без нормального набора портов и урезанными донельзя. Выбор очевиден.
3. GIGABYTE B550I Aorus Pro AX
Лучший выбор в форм-факторе Mini-ITX
Стоимость — 13-14 тысяч рублей в РФ
Вот он, компактный флагман — в минимальной площади текстолита тут вам и поддержка PCIe 4.0, и два слота M.2, и контроллер Ethernet Realtek с быстродействием в 2.5 Гбит/с, и Intel Wi-Fi 6 для быстрой работы без проводов...
Вообще, очень много всего хорошего. Четыре порта SATA, полноценный слот PCIe 4.0 x16 для видеокарт, эпично крутая 8-фазная подсистема питания — VRM-узел на базе Intersil ISL99390 с нагрузкой до 90 А на фазу. То есть эта матплата-малютка способна полноценно тащить на себе даже Ryzen Threadripper! Для сравнения — обычно даже в матплатах на базе X570 вам светит максимум варианты на 70 А.
Ещё есть USB-порты стандарта 3.2 G2 (и Type-C, и полноразмерный), и четыре полноразмерных USB 3.2 G1, а оперативку можно установить вплоть до DDR4-5300.
Круче этого набора по соотношению цены и качества только ASRock X570 Phantom Gaming-ITX / TB3 с поддержкой Thunderbolt 3, но он обойдётся уже на 5-7 тысяч рублей дороже и оно того не стоит.
4. GIGABYTE X570 Aorus Xtreme
"Деньги не имеют значения"
Стоимость — 80-95 тысяч рублей в РФ
Флагманские материнские платы сегодня стали не очень целесообразной покупкой с тех пор, как X570 и даже B550 больше не выглядят ущербными вариантами. Поэтому единственная ниша для флагманов — навороченность, поддержка пиковых значений производительности и дизайн.
GIGABYTE X570 Aorus Xtreme — лучшая матплата с воздушным охлаждением для сокета AM4, которая даже интереснее более новых моделей на базе X570S. Шедевральная подсистема питания с 16 фазами (14 на процессор и две фазы на SoC), которой хватит для абсолютно любого процессора AMD Ryzen 5000 вне зависимости от количества ядер или уровня их разгона. Избыточная, но тоже примечательная сетевая карта Ethernet с поддержкой скорости передачи до 10 Гбит/с (!), Wi-Fi 6 и огромный набор разъёмов на задней панели.
Пассивное охлаждение чипсета (во всех остальных матплатах такого уровня работают мелкие вентиляторы, здесь температура прекрасно поддерживается без них), три полноразмерных слота PCIe 4, до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-4400, звук на базе кодека Realtek ALC1220 с ЦАП ESS Sabre 9128. Огромное количество разъёмов USB стандарта 3.1. Максимально укомплектованная матплата.
Альтернатива — ASUS ROG Crosshair VIII Extreme, тоже достойная модель, из этих двух выбирайте ту, которая окажется дешевле и в наличии.