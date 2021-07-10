Объявлены самые выгодные игровые компьютеры под любой бюджет на октябрь 2021

Автор предложил на выбор три версии сборки: стартовую, сборку под апгрейд и оптимальную.

В стартовую (позволяет играть в современные игры при средних настройках графики в Full HD) входит процессор AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i3-10105F, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, оперативная память объёмом 16 ГБ. В сумме весь этот комплект будет стоить от 43,5 до 48 тысяч рублей.

Сборка под апгрейд даёт возможность запускать все игры в Full HD при максимальном или приближенном к нему качестве графики. К неё относится процессор AMD Ryzen 5 3600 либо Intel Core i5-11400, графический ускоритель NVIDIA GeForce GT 710 (для AMD), а также 16 ГБ оперативной памяти. Цена сборки составит 30,5-31,5 тысячи рублей.