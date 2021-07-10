Объявлены самые выгодные игровые компьютеры под любой бюджет на октябрь 2021

Объявлены самые выгодные игровые компьютеры под любой бюджет на октябрь 2021Предложены три варианта сборки
Автор предложил на выбор три версии сборки: стартовую, сборку под апгрейд и оптимальную.
В стартовую (позволяет играть в современные игры при средних настройках графики в Full HD) входит процессор AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i3-10105F, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650, оперативная память объёмом 16 ГБ. В сумме весь этот комплект будет стоить от 43,5 до 48 тысяч рублей.
Сборка под апгрейд даёт возможность запускать все игры в Full HD при максимальном или приближенном к нему качестве графики. К неё относится процессор AMD Ryzen 5 3600 либо Intel Core i5-11400, графический ускоритель NVIDIA GeForce GT 710 (для AMD), а также 16 ГБ оперативной памяти. Цена сборки составит 30,5-31,5 тысячи рублей.
Последний вариант - оптимальная сборка. С ней будут запускаться практически все игровые проекты в Full HD с высоким качеством графики. Сюда специалист включил процессор AMD Ryzen 5 3600/Intel Core i5-10400F, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660, оперативную память объёмом 16 ГБ. Заплатить придётся за всё от 71,5 до 74,5 тысячи рублей.
Все комплектующие указаны здесь.