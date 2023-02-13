Компьютеры
09:53, 13 февраля 2023
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Обзорщик протестировал российский SSD и поделился замерами производительности

Стоит ли его брать?

В одном из выпусков на канале proSSD на YouTube специалист проверил в нескольких бенчмарках SSD ТМИ ЦРМП.467512.001 256GB. Есть ли смысл брать его?

Обзорщик протестировал российский SSD и поделился замерами производительности

Фото: proSSD

Этикетка на SSD ТМИ ЦРМП.467512.001 256GB выполнена на очень низком уровне и никаких гарантийных пломб на ней нет. Само же устройство пришло в простом пупырчатом пакете. Поэтому и вскрыть SSD будет очень легко. Корпус, кстати, изготовлен у него из обычного пластика.

Из характеристик SSD ТМИ ЦРМП.467512.001: контроллер - Apacer (MAXIO MAS0902), память - 96-слойная 3D TLC SanDisk BiCS4. Также у этого накопителя отсутствует DRAM.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: proSSD

В ходе первого теста AIDA64 выяснилось, что SSD имеет две ступени снижения скорости. В ходе проведения тестирования температура не менялась.

Второй тест проводился в CrystalDiskMark. В целом скорость записи и чтения примерно соответствует заявленной: это 510 МБ/с и 560 МБ/с.

В тесте на реальную скорость записи видно, что она начинает почти сразу снижаться сначала до 120 к/с, потом - до 50-60 МБ/с. И до конца тестирования она и держится где-то в районе 50-60 МБ/с. После этого эксперт снова запустил CrystalDiskMark, и было видно, что скорость записи снизилась и не восстановилась спустя 15 минут.

Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше.

Вывод

В целом российский SSD не показывает никаких выдающихся результатов. Он работает как вполне типичный безбуферный SSD-накопитель.

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