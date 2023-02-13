Обзорщик протестировал российский SSD и поделился замерами производительности

Обзорщик протестировал российский SSD и поделился замерами производительностиСтоит ли его брать?
В одном из выпусков на канале proSSD на YouTube специалист проверил в нескольких бенчмарках SSD ТМИ ЦРМП.467512.001 256GB. Есть ли смысл брать его?
Фото: proSSD
Этикетка на SSD ТМИ ЦРМП.467512.001 256GB выполнена на очень низком уровне и никаких гарантийных пломб на ней нет. Само же устройство пришло в простом пупырчатом пакете. Поэтому и вскрыть SSD будет очень легко. Корпус, кстати, изготовлен у него из обычного пластика.
Из характеристик SSD ТМИ ЦРМП.467512.001: контроллер - Apacer (MAXIO MAS0902), память - 96-слойная 3D TLC SanDisk BiCS4. Также у этого накопителя отсутствует DRAM.
В ходе первого теста AIDA64 выяснилось, что SSD имеет две ступени снижения скорости. В ходе проведения тестирования температура не менялась.
Второй тест проводился в CrystalDiskMark. В целом скорость записи и чтения примерно соответствует заявленной: это 510 МБ/с и 560 МБ/с.
В тесте на реальную скорость записи видно, что она начинает почти сразу снижаться сначала до 120 к/с, потом - до 50-60 МБ/с. И до конца тестирования она и держится где-то в районе 50-60 МБ/с. После этого эксперт снова запустил CrystalDiskMark, и было видно, что скорость записи снизилась и не восстановилась спустя 15 минут.
Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше.
Вывод
В целом российский SSD не показывает никаких выдающихся результатов. Он работает как вполне типичный безбуферный SSD-накопитель.