Обзорщику продали поддельный SSD WD Blue на Ozon Global

Обзорщику продали поддельный SSD WD Blue на Ozon GlobalВот по каким признакам это поняли
Эксперт YouTube-канала proSSD заказал на Ozon модель типа SSD WD Blue 500GB. И ему досталась подделка.
Фото: proSSD
Самое первое, что бросается в глаза у SSD WD Blue 500GB, - это наличие маркировки на коробке от устройства и на самом SSD. И особенно плохо выполнен стикер на SSD. К тому же шрифты, которые используются в описании на накопителе, тоже отличаются от оригинальных.
proSSD
Также ведущий решил проверить работу поддельного SSD. После подключения к компьютеру он всё-таки определился как SSD.
Ещё одним доказательством того, что купленный SSD - фейковый, послужило зависание AIDA64 Disk Benchmark (тест на линейную запись). И в результате все дальнейшие тесты тоже не имеют смысла. Объём накопителя на самом деле составляет не 512, а около 120 ГБ.