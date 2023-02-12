Обзорщику продали поддельный SSD WD Blue на Ozon Global

Самое первое, что бросается в глаза у SSD WD Blue 500GB, - это наличие маркировки на коробке от устройства и на самом SSD. И особенно плохо выполнен стикер на SSD. К тому же шрифты, которые используются в описании на накопителе, тоже отличаются от оригинальных.