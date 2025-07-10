Одинаковая цена, 9 лет спустя: GTX 1060 сравнили с RTX 5060

Helldivers 2 шла с графикой Ultra. Частота кадров в среднем в этой игре составляла 32 к/с (1060) и 99 к/с (5060).

Cyberpunk 2077 запускалась с ультра-пресетом. Средний FPS в ней равнялся 30 к/с (1060) и 113 к/с (5060).

В игре Oblivion Remastered с пресетом High, TAA удалось в среднем получить 18 к/с (1060) и 72 к/с (5060).

С результатами при PCIe 3.0 вы можете ознакомиться выше на скриншотах.

Вывод

Разница между RTX 5060 и GTX 1060 по среднему FPS составляла 200% (123 к/с и 41 к/с соответственно).