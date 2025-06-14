Одинаковые по цене б/у видеокарты RX 7700 XT 12 ГБ и RTX 3080 10 ГБ сравнили

RTX 3080 тестировалась в исполнении Gaming Pro от Palit, RX 7700 XT - в исполнении Steel Legend. Система включала также процессор i5-14600KF (разгон до 5,5 ГГц по P-ядрам и до 4,2 ГГц по E-ядрам), оперативная память 48 ГБ (разгон до 7200, CL32), SSD XPG Gaming S70 Blade 1 ТБ.

Awowed первым делом запускалась с высоким пресетом, отключенным RTX и FSR. В среднем удалось получить при таких параметрах 61 к/с (7700 ХТ) и 102 к/с (3080). При переходе к RTX On, FSR/DLSS Quality показатели составляли 83 и 86 к/с соответственно.

Игра Oblivion шла сначала с высокой графикой, FSR/DLSS Quality. Средняя производительность в ней находилась на уровне 91 к/с (7700 ХТ) и 99 к/с (3080), а с RTX On - 62 и 74 к/с соответственно.

Indiana Jones тестировалась с максимальными настройками графики. При отключенных FSR, DLSS, RTX средняя частота кадров равнялась в ней 68 к/с (7700 ХТ) и 82 к/с (3080),