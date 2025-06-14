Одинаковые по цене б/у видеокарты RX 7700 XT 12 ГБ и RTX 3080 10 ГБ сравнили

Одинаковые по цене б/у видеокарты RX 7700 XT 12 ГБ и RTX 3080 10 ГБ сравнилиПроизводительность выше почти всегда у 3080, но есть нюанс
RTX 3080 тестировалась в исполнении Gaming Pro от Palit, RX 7700 XT - в исполнении Steel Legend. Система включала также процессор i5-14600KF (разгон до 5,5 ГГц по P-ядрам и до 4,2 ГГц по E-ядрам), оперативная память 48 ГБ (разгон до 7200, CL32), SSD XPG Gaming S70 Blade 1 ТБ.
Awowed первым делом запускалась с высоким пресетом, отключенным RTX и FSR. В среднем удалось получить при таких параметрах 61 к/с (7700 ХТ) и 102 к/с (3080). При переходе к RTX On, FSR/DLSS Quality показатели составляли 83 и 86 к/с соответственно.
Игра Oblivion шла сначала с высокой графикой, FSR/DLSS Quality. Средняя производительность в ней находилась на уровне 91 к/с (7700 ХТ) и 99 к/с (3080), а с RTX On - 62 и 74 к/с соответственно.
Indiana Jones тестировалась с максимальными настройками графики. При отключенных FSR, DLSS, RTX средняя частота кадров равнялась в ней 68 к/с (7700 ХТ) и 82 к/с (3080),
Далее был Cyberpunk 2077. Он запускался с максимальным пресетом. С отключенными RTX, FSR, DLSS средний FPS составлял 76 к/с (7700 ХТ) и 75 к/с (3080), с трассировкой лучей, DLSS, FSR Quality - 46 и 59 к/с соответственно.
В игре Silent Hill с ультра-графикой и отключенными RTX, FSR, DLSS видеокарта 7700 XT отрисовывала в среднем 55 к/с, 3080 - 66 к/с, при RTX On, FSR, DLSS Quality - 41 и 57 к/с соответственно.
Вывод
RTX 3080 до сих пор показывает себя в 2К неплохо. Сейчас она примерно на уровне 6800 XT. В целом она зачастую превосходит 7700 XT, но RX 7700 XT интересна тем, что она холоднее и новее. Однако если вы найдёте дёшево 7700 ХТ, то лучше брать её, а не 3080.