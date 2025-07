Огромный запас? RTX 3070 Ti протестировали в играх в 1080p в 2025 г.

Среди протестированных игр были такие, как Star Wars Jedi: Survivor, Hogwarts Legacy, A Plague Tale Requiem, Dying Light 2 Stay Human, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Need for Speed™ Heat, God of War, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man Miles Morales, UNCHARTED™ The Lost Legacy, UNCHARTED 4 A Thief’s End, The Witcher® 3 Wild Hunt, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Doom Eternal, Horizon Zero Dawn.

Hogwarts Legacy запускалась с высоким пресетом, RT. Средняя производительность в этой игре была на уровне 100 к/с.

A Plague Tale Requiem шла с ультра-графикой, RT. Средний FPS здесь составлял 94 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с пресетом Ultra, RT. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 160.

В игре The Witcher® 3 Wild Hunt с RT, Ultra-пресетом удалось получить в среднем 120 к/с.

Assassin's Creed Valhalla шла с RT, графикой Ultra. Средняя производительность здесь была на уровне 111 к/с.

Doom Eternal запускалась на настройках графики Ultra High, с RT. В среднем частота кадров в этой игре составляла 266 к/с.