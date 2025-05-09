Охлаждение ПК с вентиляторами сверху и сбоку корпуса сравнили

Охлаждение ПК с вентиляторами сверху и сбоку корпуса сравнилиМногое зависит от того, насколько "горячий" у вас процессор
Автор YouTube-канала 313° VRM проверил эффективность работы жидкостной системы охлаждения в корпусе-"аквариуме".
Тестовый стенд включал процессор Intel Core i5-14600KF, систему охлаждения Deepcool LE360 V2, видеокарту RTX 3080 (Polite Gaming Pro), корпус Deepcool CH690. Вентиляторы располагались сверху на выдув, а когда водянка находилась сверху, то также устанавливались три вентилятора сбоку на вдув. Также на выдув стояла одна "вертушка" сзади, а под видеокартой были три вентилятора.
Тесты проводились в разных режимах. Самый первый - OССТ, второй - Cinebench R23. Далее были игровые тесты.
При расположении СЖО сверху удалось получить около 90 градусов максимум в OССТ (при потреблении процессора в 190 Вт), при расположении сбоку - 86 градусов.
В Cinebench температуры у системы охлаждения были в обоих случаях одинаковые: 85 градусов максимум. Однако если у вас более "горячий" процессор, то температуры при расположении СЖО сбоку, скорее всего, в этом тесте будут меньше.
Что касается игр, то в них ситуация была интересной. Температуры процессора были одинаковые при любом расположении Deepcool LE360 V2. А вот температуры видеокарты менялись. Если система охлаждения находилась сбоку, то температура повышалась на 2 градуса в среднем.
Вывод
Если процессор у вас сильно греется, то систему жидкостного охлаждения лучше всего располагать сбоку.
С результатами тестирования вы можете ознакомиться выше на изображениях.