Охлаждение ПК с вентиляторами сверху и сбоку корпуса сравнили

При расположении СЖО сверху удалось получить около 90 градусов максимум в OССТ (при потреблении процессора в 190 Вт), при расположении сбоку - 86 градусов.

В Cinebench температуры у системы охлаждения были в обоих случаях одинаковые: 85 градусов максимум. Однако если у вас более "горячий" процессор, то температуры при расположении СЖО сбоку, скорее всего, в этом тесте будут меньше.

Что касается игр, то в них ситуация была интересной. Температуры процессора были одинаковые при любом расположении Deepcool LE360 V2. А вот температуры видеокарты менялись. Если система охлаждения находилась сбоку, то температура повышалась на 2 градуса в среднем.

Вывод

Если процессор у вас сильно греется, то систему жидкостного охлаждения лучше всего располагать сбоку.

С результатами тестирования вы можете ознакомиться выше на изображениях.