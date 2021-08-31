Определено, какие компьютерные запчасти опасно покупать в б/у состоянии

Автор рассмотрел основные составляющие компьютера: процессор, материнскую плату, кулер, оперативную память, жёсткий диск/SSD, видеокарту, блок питания и корпус. Из них действительно есть смысл приобретать на вторичном рынке процессор, оперативную память, корпус.

Процессоры очень редко ломаются и могут проработать 10-20 лет, отмечает пользователь. Он рекомендует брать из б/ушных устройств Intel Core 4-го поколения (Haswell) или AMD Ryzen поколений Zen и Zen+. Оперативку, по его словам, тоже брать "с рук" можно спокойно, как и корпус. Но все детали перед покупкой всегда нужно тестировать, а в случае с корпусом - внимательно осматривать, проверять работу кнопок и разъёмов.