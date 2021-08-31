Определено, какие компьютерные запчасти опасно покупать в б/у состоянии

Определено, какие компьютерные запчасти опасно покупать в б/у состоянииНе все комплектующие стоит брать "с рук"
Автор рассмотрел основные составляющие компьютера: процессор, материнскую плату, кулер, оперативную память, жёсткий диск/SSD, видеокарту, блок питания и корпус. Из них действительно есть смысл приобретать на вторичном рынке процессор, оперативную память, корпус.
Процессоры очень редко ломаются и могут проработать 10-20 лет, отмечает пользователь. Он рекомендует брать из б/ушных устройств Intel Core 4-го поколения (Haswell) или AMD Ryzen поколений Zen и Zen+. Оперативку, по его словам, тоже брать "с рук" можно спокойно, как и корпус. Но все детали перед покупкой всегда нужно тестировать, а в случае с корпусом - внимательно осматривать, проверять работу кнопок и разъёмов.
Теперь о подержанных компьютерных частях.
Материнская плата, замечает специалист, в ПК часто выходит из строя. Поэтому лучше её не приобретать в подержанном состоянии. То же самое касается блока питания: ломается он на многих компьютерах. Кулер при покупке придётся чистить и, возможно, даже менять в нём какие-то запчасти - проще купить новую модель. Жёсткий диск (HDD) брать пользователь тоже не рекомендует, поскольку неизвестно, как информация хранилась на нём и как его использовали. С SSD ситуация не так однозначна: Samsung с версии 850 Evo приобрести можно, а вот остальные - лучше не надо. Видеокарта - запчасть, которую в подержанном виде покупать не хочется, но всё же иногда приходится. Поэтому автор советует её перед оплатой тщательно протестировать, не брать графические ускорители с одним вентилятором и вместо вентилятора прикреплять два корпусных 120-миллиметровых кулера к радиатору.