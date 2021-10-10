"Оптимальный" бюджетный компьютер 2021 года проверили в играх

По итогам обзора лучшие результаты сборка показала в Dota 2, Rainbow Six: Siege и World of Tanks. Средняя частота кадров составила в них 132, 92 и 86 соответственно. В очень редких событиях производительность падала до 64 к/с, 58 к/с и 69 к/с.

При этом довольно слабо шли такие игры, как Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla и Deathloop. Первая плохо запускалась даже с FidelityFX CAS: в среднем быстродействие было на уровне 59 к/с с включенной технологией и 44 к/с - без неё. В очень редких событиях значения опускались до 34 к/с и 29 к/с соответственно. Впрочем, как замечает автор, большего ожидать от игровой сборки начального уровня и не стоило ждать.

Ведущий подчеркнул, что работу компьютера можно улучшить с помощью замены материнской платы или оперативной памяти. Но в целом для вполне комфортного прохождения современных игр этой конфигурации вполне хватает.