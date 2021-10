"Оптимальный" бюджетный компьютер 2021 года проверили в играх

Ведущий канала протестировал в 20 проектах следующую конфигурацию ПК: процессор Intel Core i3-10105F (Box), материнская плата ASUS PRIME B560M-A, оперативная память GOODRAM IRDM X Black 2x8GB DDR4-2666, видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Low Profile OC 4GB, внутренний SSD GOODRAM CL100 480GB, блок питания CHIEFTEC TASK (TPS-500S) 500W, корпус Deepcool MATREXX 30. В тестах участвовали такие игры, как Dota 2, World of Tanks, Valheim, Rust, Warframe, Rainbow Six: Siege, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, The Ascent, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Days Gone, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Deathloop.