"Оптимальный" бюджетный компьютер 2021 года проверили в играх

"Оптимальный" бюджетный компьютер 2021 года проверили в играхСборка тестировалась на примере 20 игровых проектов
Ведущий канала протестировал в 20 проектах следующую конфигурацию ПК: процессор Intel Core i3-10105F (Box), материнская плата ASUS PRIME B560M-A, оперативная память GOODRAM IRDM X Black 2x8GB DDR4-2666, видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Low Profile OC 4GB, внутренний SSD GOODRAM CL100 480GB, блок питания CHIEFTEC TASK (TPS-500S) 500W, корпус Deepcool MATREXX 30. В тестах участвовали такие игры, как Dota 2, World of Tanks, Valheim, Rust, Warframe, Rainbow Six: Siege, Fortnite, PUBG, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt, The Ascent, DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 4, Days Gone, Assassin’s Creed: Valhalla, Cyberpunk 2077, Deathloop.
По итогам обзора лучшие результаты сборка показала в Dota 2, Rainbow Six: Siege и World of Tanks. Средняя частота кадров составила в них 132, 92 и 86 соответственно. В очень редких событиях производительность падала до 64 к/с, 58 к/с и 69 к/с.
При этом довольно слабо шли такие игры, как Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed: Valhalla и Deathloop. Первая плохо запускалась даже с FidelityFX CAS: в среднем быстродействие было на уровне 59 к/с с включенной технологией и 44 к/с - без неё. В очень редких событиях значения опускались до 34 к/с и 29 к/с соответственно. Впрочем, как замечает автор, большего ожидать от игровой сборки начального уровня и не стоило ждать.
Ведущий подчеркнул, что работу компьютера можно улучшить с помощью замены материнской платы или оперативной памяти. Но в целом для вполне комфортного прохождения современных игр этой конфигурации вполне хватает.