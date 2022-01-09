Опубликован рейтинг лучших мышей для игровых компьютеров и ноутбуков

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Опубликован рейтинг лучших мышей для игровых компьютеров и ноутбуковВсего названы девять моделей
На YouTube-канале «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» перечислили лучшие модели игровых мышей 2021 года.
В подборку ведущего канала «СУБЪЕКТИВНО об Игровых Девайсах» Макса Шелеста попали девять девайсов.
- Zygen NP-01s. У мышки отличный клик, качественная сборка, хорошие материалы корпуса. Также она имеет сенсор Pixart 3389, весит 71 грамм.
- OUTSET AX. Любимая мышь ведущего канала. Имеет удобную форму, хороший клик. Хотя немного тяжеловата: весит 76 граммов. Сенсор здесь также Pixart 3389, переключатели - Huano (100 миллионов нажатий). Также из плюсов эксперт отмечает неплохой провод, довольно качественные материалы.
- Endgame XM1r. Это из примеров того, как вообще нужно создавать мыши для игр. Качественная сборка, приятные наощупь материалы. Подходит для тех, у кого когтевой хват средний. Имеет она переключатели Kailh GM8.0 (80 миллионов нажатий), сенсор PixArt PAW-3370, мягкий кабель.
- SteelSeries Prime Plus. Понравилась эксперту форма девайса. Здесь установлены отличные переключатели Steelseries Prime+ (благодаря этим переключателям клик становится мягким, отзывчивым, крайне быстрым). Ещё здесь находится сдвоенный сенсор. Из недостатков - ножки мышки изготовлены не из 100-процентного тефлона.
- ASUS ROG Keris. Небольшая мышка, которой очень удобно пользоваться. По мнению блогера, у неё самая удобная форма. Вес девайса составляет 79 граммов. Используются здесь неплохие материалы, в целом дизайн у модели интересный. Также здесь хороший клик, имеются переключатели ROG (70 миллионов нажатий), свитчи заменяются без паяльника. В комплекте идут дополнительные свитчи, боковые кнопки. Сенсор у модели - Pixart 3335, ножки - из 100-процентного тефлона. Имеется, кроме того, мягкий провод. В беспроводном варианте мышка способна проработать довольно длительное время.
- Glorious Model O Wireless. Симметричная форма, небольшой вес (69 граммов), хороший клик - достоинства этой мыши. Кроме того, здесь установлены переключатели Omron (20 миллионов нажатий), сенсор PMW, качественные ножки из 100-процентного тефлона, мягкий провод. Отличается устройство и хорошей автономностью (без подсветки; с ней - два дня максимум).
- Roccat Kone Pro. Имеет удобную форму, подходит для ладонного хвата. Отличается необычным внешним видом благодаря подсветке основных кнопок, качественной сборкой. Здесь установлено хорошее колёсико, а вес девайса - всего 66 граммов. Клик - лёгкий, чёткий за счёт переключателей Titan Switch (100 миллионов нажатий). Имеется здесь сенсор Pixart 3370, мягкий и тонкий провод.
- Xtrfy M4 Wireless. У этой мыши можно заменять «спинку», за счёт чего может измениться её форма. Имеются здесь хорошие переключатели Kailh GM 8.0 (80 миллионов нажатий), неплохой клик, возможность регулировки баланса. Вес модели 71 грамм, провод у неё мягкий, довольно тонкий. В качестве сенсора установлен в устройстве Pixart 3370. Ножки изготовлены у мыши из 100-процентного тефлона.
- Zowie EC3-C. Мышь имеет удобную форму, считается самой маленькой и лёгкой из всей линейки. Держать устройство можно любым образом, а весит оно 70 граммов. Здесь хороший клик, мягкий провод. При этом установленный сенсор - почему-то Pixart 3360, не очень хорошие ножки.
Помимо этого, ведущий Макс Шелест назвал «Провал года» - мышь Razer Basilisk V3. Главный её минус - неудобная прокрутка.