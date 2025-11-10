Опытный обзорщик назвал 6 лучших складных смартфонов 2025 года

Huawei Mate XT Ultimate Design. Тройной складной смартфон. Главное его преимущество - огромный тройной экран. Складка у него не царапается, да и в целом пользоваться таким устройством очень удобно. Ещё у него очень неплохие камеры, хорошая автономность. Основной недостаток здесь - Google-сервисы. Их установить можно, но если они или приложения скачаны не через App Gallery, то с их обновлением будут проблемы. Другой минус - это слабый процессор для тех, кто любит играть на смартфонах.

Oppo Find N5. У этого смартфона приятный виброотклик, хорошие железо и автономность. Кроме того, вы получаете сразу глобальную версию, то есть устанавливать Google-сервисы не придётся. С другой стороны, Oppо ухудшила камеры по сравнению с предыдущим поколением. Например, сверхширик стоит самый простой - на 8 МП, снимать видео в 4К 60 к/с можно только на основную камеру и на телевик.

Google Pixel 10 Pro Fold. Главная его сильная сторона - дизайн. Также у смартфона есть полноценный MagSafe, защита IP68, оптимальная толщина, удобные в использовании внешний и внутренний экраны, "чистый" Android, хорошая автономность, молниеносная разблокировка. Из недостатков этой модели можно выделить отсутствие прогресса в качестве камер, слабые фото и видео, довольно слабый процессор, возможность ставить только одну физическую SIM-карту, высокая цена, самый высокий ШИМ экрана из протестированных складных смартфонов.