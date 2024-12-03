Опытный обзорщик перечислил лучшие ноутбуки 2024 г.Правда, учитывайте, что это рейтинг западных стран и китайских брендов там по минимуму
Ноутбуки с лучшей видеокартой
Лучший универсальный вариант на сегодня — это модели с NVIDIA RTX 4060. Такие ноуты способны запускать игры в 1440p с 60 к/с. Даже без DLSS или генерации кадров. Например, это Lenovo LOQ 15 (2024), Acer Nitro V (2023).
Ноутбуки с лучшим процессором
Лучше всего для игр сейчас подходит Intel Core i9−14900HX. Он стоит на XMS Neo 16 (2024), Asus Scar 18 (2024), MSI Titan 18 HX (2024) и др. Подробнее рейтинг вы можете посмотреть ниже на одном из скриншотов. Также несильно отстаёт от этого процессора Ryzen 9 7945HX3D, который установлен на Asus Scar 17 (2023).
Ноутбуки с лучшей системой охлаждения
Если сравнивать ноутбуки по максимальному шуму вентилятора во время стресс-теста, то тише всего работает HP Omen 14 (2024). В целом же, естественно, 14-дюймовые модели работают тише, чем 16-дюймовые и 18-дюймовые. Из 16-дюймовых лучшим по шуму был XMG Neo 16 (2024) как с жидкостной, так и с воздушной системой охлаждения.
Ноутбуки с лучшей автономностью
Дольше всех по этому критерию продержался Asus Zephyrus G16 (2024). На втором месте был Zephyrus G14 (2024), а на третьем — Asus TUF А14 (2024).
Ноутбуки с лучшей производительностью при работе от батареи
В этом плане в лидерах оказались Asus Scar 18 (2024), Lenovo Legion 7i (2024) и MSI Titan 18 HX (2024).
Ноутбуки с лучшим экраном
По этому параметру будет победителем любой ноутбук с OLED-дисплеем. Среди протестированных это ASUS Zephyrus G16, Razer Blade 16, Dell XPS 14, HP Omen 14, ASUS Zephyrus G14. Если вам нужен максимально яркий экран, то выбирайте ASUS Scar 18, а в режиме HDR лучшим будет MSI Titan 18. Если же учитывать вообще все параметры дисплея, то лучшая покупка — это ASUS Zephyrus G16.
Ноутбуки с лучшей клавиатурой
Из моделей с механической клавиатурой лучшей была Alienware m18 R2. Печатать на этом ноутбуке вы будете тише, чем на MSI Titan 18. Если говорить о решениях с немеханической клавиатурой, то лучше всего брать Lenovo Legion 5i или Lenovo Legion 7i.
Ноутбуки с лучшим тачпадом
В лидерах оказались ASUS Zephyrus G14 и ASUS Zephyrus G16.
Ноутбуки с лучшими динамиками
Это ASUS Zephyrus G14 и ASUS Zephyrus G16.
Ноутбуки с лучшим количеством портов
Alienware m18 R2 предлагает лучшие возможности с точки зрения различных портов. Вы получите три USB-А, три USB-C, два из которых — Thunderbolt 4, комбинированный разъём 3,5 мм, 5-гигабитный порт Ethernet, слот на SD-карты, HDMI 2.1, Mini Display Port 1.4. В то же время эксперта удивил XMG Neo 16, который предлагает почти те же варианты портов, что и большой MSI Titan 18, но с разницей в том, что USB-А у него медленнее (Gen1 вместо Gen2). Если для вас важна большая скорость USB, то берите MSI Titan 18.
Ноутбуки с лучшей скоростью Wi-Fi
Если сравнивать по скорости передачи данных, то лучшим будет Alienware m18 R2.
Лучшие ноутбуки с возможностью апгрейда
На первом месте оказался здесь MSI Titan 18. За ним идут Alienware m18 R2 и Framework 16.
Самые портативные игровые ноутбуки
С точки зрения веса лучшими оказались ASUS TUF A14, ASUS Zephyrus G14.
Ноутбуки, получившие больше всего улучшений
Это, например, XMG Neo 16. У него стало гораздо лучше качество сборки, ярче экран, появилась зарядка с Type-C, стал больше тачпад, камера получила защитную шторку, лучше выглядит подсветка, намного эффективнее стала система охлаждения. Заслуживает похвалы также серия ASUS Zephyrus G14 и G16. У них стал тоньше корпус, лучше качество сборки, динамиков.
Ноутбуки с лучшей RGB-подсветкой
Это ASUS Scar 18, а также Razer Blade 16 и Razer Blade 18.
Лучшие ноутбуки для создания контента
Среди моделей с OLED-дисплеями это Razer Blade 16. Поскольку у него более мощный процессор, чем на ASUS Zephyrus G16.
Лучший игровой ноутбук начального уровня
HP Victus 15 (2023) с RTX 4050. Приобрести на распродажах его можно за 500 долларов.
Лучший игровой бюджетный ноутбук
Это Lenovo LOQ 15. За свою цену он предлагает отличные функции.
Лучший игровой ноутбук среднего класса
За 800−1000 долларов вы можете приобрести HP Victus, ASUS TUF или Acer Nitro с RTX 4070. Лучшим же вариантом будет Lenovo Legion 5 с RTX 4060. На втором месте находится Helios Neo 16 от Acer.
Лучшие игровые ноутбуки средне-высокого класса
Отличные варианты здесь — ASUS Zephyrus G16 и Lenovo Legion 7i. Если вам нужен тонкий и лёгкий ноутбук с OLED-дисплеем, качественными динамиками, отличной автономностью, то берите Zephyrus. Если для вас важна лучшая производительность и возможность увеличения памяти, то покупайте Legion.
Лучший игровой ноутбук для тех, у кого нет ограничений в бюджете
Если вы хотите портативный вариант, то покупайте Razer Blade 16, для максимальной производительности берите MSI Titan 18. Достойная золотая середина — XMG Neo 16. Однако с точки зрения производительности он похуже.