Опытный обзорщик перечислил лучшие ноутбуки 2024 г.

Ноутбуки с лучшей видеокартой

Лучший универсальный вариант на сегодня — это модели с NVIDIA RTX 4060. Такие ноуты способны запускать игры в 1440p с 60 к/с. Даже без DLSS или генерации кадров. Например, это Lenovo LOQ 15 (2024), Acer Nitro V (2023).

Ноутбуки с лучшим процессором

Лучше всего для игр сейчас подходит Intel Core i9−14900HX. Он стоит на XMS Neo 16 (2024), Asus Scar 18 (2024), MSI Titan 18 HX (2024) и др. Подробнее рейтинг вы можете посмотреть ниже на одном из скриншотов. Также несильно отстаёт от этого процессора Ryzen 9 7945HX3D, который установлен на Asus Scar 17 (2023).

Ноутбуки с лучшей системой охлаждения

Если сравнивать ноутбуки по максимальному шуму вентилятора во время стресс-теста, то тише всего работает HP Omen 14 (2024). В целом же, естественно, 14-дюймовые модели работают тише, чем 16-дюймовые и 18-дюймовые. Из 16-дюймовых лучшим по шуму был XMG Neo 16 (2024) как с жидкостной, так и с воздушной системой охлаждения.

Ноутбуки с лучшей автономностью

Дольше всех по этому критерию продержался Asus Zephyrus G16 (2024). На втором месте был Zephyrus G14 (2024), а на третьем — Asus TUF А14 (2024).

Ноутбуки с лучшей производительностью при работе от батареи

В этом плане в лидерах оказались Asus Scar 18 (2024), Lenovo Legion 7i (2024) и MSI Titan 18 HX (2024).

Ноутбуки с лучшим экраном

По этому параметру будет победителем любой ноутбук с OLED-дисплеем. Среди протестированных это ASUS Zephyrus G16, Razer Blade 16, Dell XPS 14, HP Omen 14, ASUS Zephyrus G14. Если вам нужен максимально яркий экран, то выбирайте ASUS Scar 18, а в режиме HDR лучшим будет MSI Titan 18. Если же учитывать вообще все параметры дисплея, то лучшая покупка — это ASUS Zephyrus G16.

Ноутбуки с лучшей клавиатурой

Из моделей с механической клавиатурой лучшей была Alienware m18 R2. Печатать на этом ноутбуке вы будете тише, чем на MSI Titan 18. Если говорить о решениях с немеханической клавиатурой, то лучше всего брать Lenovo Legion 5i или Lenovo Legion 7i.

Ноутбуки с лучшим тачпадом

В лидерах оказались ASUS Zephyrus G14 и ASUS Zephyrus G16.