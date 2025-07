Опытный сборщик назвал проверенные магазины компьютерных комплектующих на Ozon и Wildberries

В целом магазинов, где можно купить оперативную память или что-то ещё для ПК, на WB и Ozon не так уж много. Ниже - таблица с названиями их магазинов.

А-рейтинг означает, что магазин предлагает гарантию и его можно рекомендовать, В-рейтинг говорит о том, что с репутацией магазина всё хорошо, но с гарантией спорно, а С-рейтинг значит, что этих магазинов лучше избегать.

Самые проверенные и надёжные магазины на Ozon - это «Ozon Россия», «Ситилинк Самовывоз», «Позитроника» (Ситилинк), «Эльдорадо», «Умный ДОМ» (Эльдорадо), «М.Видео», «Регард», «Холодильник», Getsy, Getsy Gold, «Getsy Сибирь», Lime Store (3Logic Group), Gigabyte Official Store (3Logic Group), MODERN DEVICE (3Logic Group). На втором месте по рейтингу стоят «Компьютер Маркет», «CPU Империя», Eltex, «Лаборатория процессоров», AFITRON, iG-Store, diMoll, MidSky, ООО «МАГ ДЕВАЙС», Iseen, From Russia With Love, French Techno, Nova Vision.

Оперативную память на Ozon можно смотреть у Kingbank Official, Upgrade Shope, системы охлаждения - у Thermalright, Upsiren, «Индустрия воздуха», SpecShop, корпусы - у ООО «Гинзу» D и Iron Pride (но последний менее надёжный),