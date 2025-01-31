Опытный сборщик перечислил видеокарты, которые противопоказано покупать в 2025 г.

До 10 тысяч рублей

В целом любая в этом сегменте сейчас - бесполезная. К примеру, это RX 400, RX 500, GTX 700/800/900/1000.

10-20 тысяч рублей

Новые видеокарты за эту цену - мусор. В том числе те, которые продаются на Ozon. RX 5700 XT - не особо надёжная, а также "вымайненная", GTX 1080/1080 Ti - очень старые и тоже ненадёжные, Vega 56/64/Radeon 7 - HBM2 память, майнинг, ненадёжность.

У RTX 2060 6 ГБ мало памяти и высокая цена. Её имеет смысл брать только максимум за 14-16 тысяч рублей. RTX 2060 12 ГБ стоит покупать, если только она дешевле, чем 2060 Super. Вместо RTX 2060 Super лучше приобрести RX 6600, которая новее и с аналогичной производительностью.

За 20-30 тысяч рублей всё, что не RX 6600 из магазина, будет плохим. Также б/у RTX 20хх нет смысла брать по цене RTX 30хх.