Опытный сборщик перечислил видеокарты, которые противопоказано покупать в 2025 г.Среди моделей Nvidia и AMD
До 10 тысяч рублей
В целом любая в этом сегменте сейчас - бесполезная. К примеру, это RX 400, RX 500, GTX 700/800/900/1000.
10-20 тысяч рублей
Новые видеокарты за эту цену - мусор. В том числе те, которые продаются на Ozon. RX 5700 XT - не особо надёжная, а также "вымайненная", GTX 1080/1080 Ti - очень старые и тоже ненадёжные, Vega 56/64/Radeon 7 - HBM2 память, майнинг, ненадёжность.
У RTX 2060 6 ГБ мало памяти и высокая цена. Её имеет смысл брать только максимум за 14-16 тысяч рублей. RTX 2060 12 ГБ стоит покупать, если только она дешевле, чем 2060 Super. Вместо RTX 2060 Super лучше приобрести RX 6600, которая новее и с аналогичной производительностью.
За 20-30 тысяч рублей всё, что не RX 6600 из магазина, будет плохим. Также б/у RTX 20хх нет смысла брать по цене RTX 30хх.
30-60 тысяч рублей
RTX 3070 Ti. У неё неудачный баланс цены, производительности и памяти. Брать её имеет смысл за 30-35 тысяч рублей максимум.
Линейку RTX 30хх новой из магазина тоже нет смысла покупать. Стоит она как аналоги 40-й серии, но при этом сильнее греется и менее надёжная.
RX 7600 XT тоже выглядит бессмысленной. По производительности она как обычная RX 7600.
У RTX 4060 Ti 8 ГБ слишком маленький прирост в производительности по сравнению с обычной версией. Кроме того, за ту же цену есть RX 7700 XT, которая мощнее на 20-30%.
RTX 4060 Ti 16 ГБ - непонятно, для чего она вообще нужна. За ту же стоимость идёт в два раза более мощная RX 7800 XT.
Топ
Нет смысла брать RTX 4070 Ti, так как по сравнению с RTX 4070 Super у неё прирост маленький (5-10%), а доплата большая.
Также лучше не покупать "сырую" Intel Core B580.