От корпусов до SSD: названы лучшие компьютерные комплектующие для сборки осенью 2025 г.

Видеокарты

RX 6600. За 12-13 тысяч рублей это отличное предложение. Она тянет Full HD на средних настройках и киберспротивные проекты. Лучше брать её в б/у виде, а за 23 тысячи рублей проще купить 4060 у перекупов. Лучшие исполнения 6600/6600 ХТ и 6650 ХТ - AsRock Challenger, MSI Mech, Power Fighter/Hellhound, XFX.

RTX 3070 лучше рассматривать в версиях Asus TUF/Dual/ROG, Colorful Ultra W/Advanced/Vulcan, MSI Gaming Trio X/Z, Evga. На ней вы сможете играть на высоких настройках почти во всех новые игры. В качестве альтернативы можете обратить внимание на RX 6700 XT за те же 18-20 тысяч рублей в исполнениях AsRock Phantom Gaming/Taichi, Sapphire Nitro+, Powercolor Red Devil/Hellhound, XFX Merc 319. У неё 12 ГБ памяти, но нет DLSS.

RTX 3080 берите в исполнениях Asus TUF/ROG Stix, Colorful Ultra W/Advanced/Vulcan, MSI Gaming Trio X/Z, Evga. Лучше её покупать под FHD на 2-3 года.

RX 6800 XT рассматривайте в исполнении AsRock Phantom Gaming/Taichi, Sapphire Nitro+, Powercolor Red Devil/Hellhound, XFX Merc 319.

RTX 5060 можно брать любую с двумя кулерами, 5060 Ti стоит покупать только на 16 ГБ в любом доступном исполнении.

RX 9060 XT берите на 16 ГБ с тремя кулерами и только у перекупов.

7700 ХТ и 7800 ХТ интересны именно как б/у. Покупайте их в исполнениях AsRock Phantom Gaming/Taichi, Sapphire Nitro+/Pure, Powercolor Red Devil/Hellhound, XFX Merc 319.

RTX 4070 стоит брать только на вторичке и на два кулера. 4070 Super интересна как б/у, покупайте в любом исполнении на три кулера.

RTX 5070 тоже хорошая карта. Берите её с тремя кулерами в любом исполнении, кроме Palit Infinity 3.

9070 GRE/9070/9070 XT покупайте только у перекупов и в любом исполнении за исключением Sapphire Pulse.

5070 Ti рассматривайте в любых исполнениях, но бюджетные версии вам, скорее всего, придётся андервольтить. 5080 стоит брать, если найдёте её до 100 тысяч рублей.

Процессоры, матплаты, ОЗУ

i5-14600К - это сейчас один из самых выгодных вариантов под игры. Минус у него только один, и это невозможность апгрейда. Под него берите бюджетную материнку: например, B760-P Wi-Fi MSI/Adata Lancer Blade 6K CL30. В качестве охлаждения - кулер на шесть трубок: Deepcool AG620/AK620, ID Cooling SE 226.

С 12400 можете ставить любую недорогую матплату, любую бюджетную оперативную память с 3200 МГц и таймингами 16 (желательно - сразу на 32 ГБ). С Ryzen 5600 аналогично: В550М Pro VDH MSI, B550M DS3H Gigabyte, ОЗУ любая DDR4 3200 CL16.

Из AMD самые выгодные процессоры под игры - это R5 7500F, а также R7 7800X3D у перекупов за 24-26 тысяч.

Из матплат берите от AsRock любой вариант, кроме А-чипсета и В840. Однако у них неудобный BIOS и софт. Из MSI можете рассматривать: В650 - S, В650 - S WiFi, B650 Gaming Plus WiFi, B850-P/Gaming Plus WiFi, B850M Gaming Plus WiFi/Mortar, B850 Tomahawk/B850 Edge Ti, X-чипсет покупайте только для большого объёма SSD. Gigabyte стоит брать, если только выгодно.

SSD

Самые выгодные - это китайские с маркетплейсов. Но лучше взять что-то проверенное. Это Apacer AS2280P4/AS2280P4U/AS2280Q4L, Adata Legend 900, Teamgroup Z44A5/MP44L, Adata XPG Blade S70, MSI Spatium M480 Pro, Teamgroup T-Force G70 Pro, Adata Legend 960, Kingston Fury Renegate, буферные Samsung по вменяемой цене.