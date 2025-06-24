Оверклокер разблокировал в RTX 5090 потребление 800 Вт и замерил прирост производительности

При потребляемой мощности RTX 5090 от 580 до 590 Вт частота кадров в 3DMark Speedway составляла около 146 к/с. После снятия ограничений (теоретически это должно дать примерно на 30% больше потребляемой мощности) FPS постепенно вырос сначала до 152 (при 720-730 Вт, частоте около 2950 МГц), затем при ручном разгоне памяти до 155 и наконец при увеличении частоты видеокарты до 130 Мгц и больше - до 158 (потребляемая мощность составляла при этом 750-800 Вт).