ОЗУ 6000 МГц с задержками CL28 и CL36 сравнили в играх

GTA 5 запускалась с ультра-графикой. В среднем в ней удалось получить 177 к/с (CL28) и 182 к/с (CL36).

Kingdom Come Delievrance шла с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 195 к/с (CL28) и 200 к/с (CL36).

Игра Spiderman Remastered тестировалась с графикой Very High. Средний FPS в ней составлял 149 к/с в обоих случаях.

В игре Last of Us с пресетом Medium средняя производительность была на уровне 113 к/с (CL28) и 117 к/с (CL36).

The Witcher 3 тестировалась с пресетом High. В среднем здесь частота кадров была на уровне 186 к/с (CL28) и 201 к/с (CL36).

Вывод

Разница между ОЗУ 6000 МГц CL28 и CL36 составляла 5% (174 к/с и 182 к/с соответственно).

Тестовый стенд: