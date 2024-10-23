Компьютеры
Опубликовано 23 октября 2024, 06:00
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Перечислены эффективные способы продлить срок работы ноутбука

Об этом лучше знать ещё до покупки устройства
Ноутбуки по сравнению с настольными компьютерами живут меньше. А ещё они нередко внезапно ломаются. Но вот что можно сделать, чтобы продлить жизнь лэптопа.
Перечислены эффективные способы продлить срок работы ноутбука
© LeVK

Регулярная чистка. Лучше делать это каждый год. Это позволит также мастеру заметить возможные проблемы с устройством. Например, окислившиеся контакты или отслоившуюся термопасту.

Софтверное ограничение теплопакета. После покупки ноутбука и переустановки операционной системы нужно обязательно скачать набор программ для контроля теплорежимов ЦП и ГП, изменения профиля работы кулеров (если это разрешено платформой). В этих программах опустите температурные пороги троттлинга ЦП/ГП до меньших значений и повысьте агрессивность кулеров.

Твёрдая подставка. Она необходима для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Это обеспечит более эффективное охлаждение и более долгую работу ноутбука.

Расширенная гарантия. Правда, за неё придётся доплатить.

Перечислены эффективные способы продлить срок работы ноутбука
© LeVK

Внешняя клавиатура. Даже при нормальной эксплуатации она сломается примерно через два года, а если вы много печатаете — то ещё раньше. Заменять её дорого. Поэтому лучше к ноутбуку приобрести отдельную.

Щадящая эксплуатация. Ресурс ноутбука измеряется в часах работы. Поэтому относитесь к устройству бережно.

Вторая жизнь. Если ноутбук у вас устареет, но останется в рабочем состоянии, то лучше его подарить кому-то или продать.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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