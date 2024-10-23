Перечислены эффективные способы продлить срок работы ноутбука

Перечислены эффективные способы продлить срок работы ноутбукаОб этом лучше знать ещё до покупки устройства
Регулярная чистка. Лучше делать это каждый год. Это позволит также мастеру заметить возможные проблемы с устройством. Например, окислившиеся контакты или отслоившуюся термопасту.
Софтверное ограничение теплопакета. После покупки ноутбука и переустановки операционной системы нужно обязательно скачать набор программ для контроля теплорежимов ЦП и ГП, изменения профиля работы кулеров (если это разрешено платформой). В этих программах опустите температурные пороги троттлинга ЦП/ГП до меньших значений и повысьте агрессивность кулеров.
Твёрдая подставка. Она необходима для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Это обеспечит более эффективное охлаждение и более долгую работу ноутбука.
Расширенная гарантия. Правда, за неё придётся доплатить.
Внешняя клавиатура. Даже при нормальной эксплуатации она сломается примерно через два года, а если вы много печатаете — то ещё раньше. Заменять её дорого. Поэтому лучше к ноутбуку приобрести отдельную.
Щадящая эксплуатация. Ресурс ноутбука измеряется в часах работы. Поэтому относитесь к устройству бережно.
Вторая жизнь. Если ноутбук у вас устареет, но останется в рабочем состоянии, то лучше его подарить кому-то или продать.