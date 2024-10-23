Перечислены эффективные способы продлить срок работы ноутбука

Регулярная чистка. Лучше делать это каждый год. Это позволит также мастеру заметить возможные проблемы с устройством. Например, окислившиеся контакты или отслоившуюся термопасту.

Софтверное ограничение теплопакета. После покупки ноутбука и переустановки операционной системы нужно обязательно скачать набор программ для контроля теплорежимов ЦП и ГП, изменения профиля работы кулеров (если это разрешено платформой). В этих программах опустите температурные пороги троттлинга ЦП/ГП до меньших значений и повысьте агрессивность кулеров.

Твёрдая подставка. Она необходима для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Это обеспечит более эффективное охлаждение и более долгую работу ноутбука.

Расширенная гарантия. Правда, за неё придётся доплатить.