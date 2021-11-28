Перечислены худшие процессоры и видеокарты AMD

Сейчас AMD смело можно назвать успешной компанией. Однако так было не всегда. Автор указал на самые провальные видеокарты, процессоры и другие продукты прошлых лет от этого производителя.

Платформа FM1 и FM2. Вообще FM1/FM2 был ориентирован на APU A-серии. Даже сложно сказать, какие процессоры с этими сокетами оказались хуже, потому что они сильно отставали от Intel по всем параметрам.