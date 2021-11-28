Перечислены худшие процессоры и видеокарты AMD

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Перечислены худшие процессоры и видеокарты AMDУ компании были и неудачные разработки
Пользователь Overclockers под ником Nike3G назвал продукты и технологии AMD, которые так и не стали популярными в дальнейшем.
Сейчас AMD смело можно назвать успешной компанией. Однако так было не всегда. Автор указал на самые провальные видеокарты, процессоры и другие продукты прошлых лет от этого производителя.
- Платформа FM1 и FM2. Вообще FM1/FM2 был ориентирован на APU A-серии. Даже сложно сказать, какие процессоры с этими сокетами оказались хуже, потому что они сильно отставали от Intel по всем параметрам.
- Процессор FX-8350. Вообще продукт сам по себе это был интересный, но вот потребителям он ничего не давал. При том, что уровень быстродействия у него был посредственный, требования к системе и питанию материнской платы он имел высокие. Что касается сравнения с Intel, то он показывал результаты в играх и офисных программах примерно как i5 2-го или 3-го поколения, а иногда даже хуже, чем самые младшие версии i3. В итоге разрыв между продуктами Intel и AMD значительно увеличился.
- Процессоры Athlon X4. По сравнению с линейкой Athlon GE они оказались откровенно неудачными. Из характеристик - 28нм, устаревшая архитектура, отсутствие встроенного видеоядра, высокое энергопотребление, слабое быстродействие в однопоточном и многопоточном режиме. И это при том, что стоили они как модели Athlon GE.
- Видеокарта AMD Radeon RX580. По сравнению с GTX1070 и GTX1080 компании NVIDIA она заметно отставала по производительности. К примеру, разрыв между GTX1070 и Radeon RX580 достигал 50 процентов. В итоге продукт AMD просто отставал от на 3-4 года от конкурентов.
- Технология Dual Graphics. Эта технология предлагала владельцам APU A-серии (FM1/FM2) приобрести видеокарты определённых моделей. Как уже упоминалось, производительность подобных процессоров была низкой, поэтому даже с двумя видеокартами во многих «тяжёлых» играх не получалось достичь необходимой частоты кадров, да и вообще многие проекты не могли нагрузить равномерно оба чипа.
Источник: Overclockers