Перечислены лучшие комплектующие для ПК-сборки с RTX 5080 без переплаты

Сборка для RTX 5080 включала процессор Intel Core i5−14600KF, систему охлаждения PentaWave Z06D, матплату Colorful Battle AX Z790 AK Plsu D5, оперативную память KingBank 48 ГБ (2×24 ГБ) DDR5 6800 МГц CL34, М.2 накопитель Kingston KS 3000 на 1 ТБ (хорошая альтернатива ему — Adata Legend 960 на 2000 ГБ, желательно брать версию с радиатором), блок питания PC Cooler YN850, корпус Lian Li Lancool III, вертушки Lian Li Uni Fan (3 штуки), Arctic P14 (3 штуки) и «ноунейм» (1 штука).

С результатами тестирования в программах вы можете ознакомиться ниже.

Что касается игр, то они шли в 2К и 4К. Сравнивались замеры с разгоном и без. В CS 2 с ультра-пресетом удалось, например, с разгоном добиться FPS на 17% выше, в Call of Duty Warzone с теми же настройками графики — на 22% выше, в Black Myth с ультра-графикой — на 9% выше.