Перечислены лучшие матплаты AMD AM5 и Intel на конец 2025 г.

ASRock B650M-HDV/M.2. Единственный её минус - отсутствие RGB.

ASRock B650M PG Lightning Wi-Fi подойдёт, если вы хотите, чтобы у вас сразу был Wi-Fi-модуль на плате.

Для любителей белых сборок есть ASRock B850, X870 Legend Wi-Fi и X870 Pro RS Wi-Fi.

Asus TUF Gaming B850-Plus Wi-Fi. Хороший вариант, но стоит довольно дорого.