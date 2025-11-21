Опубликовано 21 ноября 2025, 12:001 мин.
Перечислены лучшие матплаты AMD AM5 и Intel на конец 2025 г.Заказать их можно на маркетплейсах
В одном из выпусков на YouTube-канале Union Point PC назвали лучшие варианты материнок для платформ на B850, X870, Z790, Z890.
ASRock B650M-HDV/M.2. Единственный её минус - отсутствие RGB.
ASRock B650M PG Lightning Wi-Fi подойдёт, если вы хотите, чтобы у вас сразу был Wi-Fi-модуль на плате.
Для любителей белых сборок есть ASRock B850, X870 Legend Wi-Fi и X870 Pro RS Wi-Fi.
Asus TUF Gaming B850-Plus Wi-Fi. Хороший вариант, но стоит довольно дорого.
Для красивой белой сборки можете присмотреться к B850 Aorus Stealth Ice. У Asus есть интересный аналог - TUF Gaming B850-BTF Wi-Fi W.
Под Intel из матплат стоит брать Gigabyte Z790 D и т. п., если вам нужен Wi-Fi Bluetooth. Под сокет 1851 лучшие платы - это ASRock. Например, Z890 Pro-A.
Источник: Union Point PC
Автор:Валерия Филимонова
