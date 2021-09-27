Перечислены лучшие мини-компьютеры 2021 года для работы

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Перечислены лучшие мини-компьютеры 2021 года для работыНекоторые из них можно купить уже сейчас
IT-компания Selectel составила список самых качественных современных мини-ПК для разных задач.
Эксперты Selectel отобрали семь новых устройств, которые подойдут для различных целей.
- Chuwi RZBOX. Эту модель с большим числом самых разных портов (Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, DisplayPort, VGA, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-C) на базе процессора AMD Ryzen 9 4900H можно будет приобрести в октябре. Пользователь может выбрать один из трёх вариантов комплектации: без оперативной памяти и SSD-накопителя, с 8 ГБ/256 ГБ или 16 ГБ/512 ГБ.
- MINIX NGC-5. Хотя здесь стоят не самые современные чипы, производительность в целом у ПК вполне хорошая. Оперативная память, как и в предыдущей модели, может быть здесь расширена до 32 ГБ. Также есть множество разъёмов для подключения различных устройств (HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, USB-C, Gigabit Ethernet, USB 3.1, RS-232) и даже слот для SIM-карты. Ещё компьютер поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.
- Mac Mini M1. Новая версия, в отличие от модели 2018 года, имеет два разъёма ThunderBolt (у старого Mac Mini их было четыре) и серый/серебристый цвет корпуса. Кроме того, у процессора M1 здесь восемь ядер: четыре ядра FireStorm и четыре - IceStorm.
- Beelink LZX. ПК работает на базе процессора Zhaoxin KX-6640MA. Фирма-производитель этого процессора пользуется большой популярностью в Китае. При этом стоит устройство всего 270 долларов (19,6 тысяч рублей), что в два раза меньше, чем большинство подобных девайсов. Здесь установлены порты Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, USB 3.0. Также есть встроенный микрофон и поддержка Wi-Fi, Bluetooth.
- Maxtang MTN-TL50. Модель поддерживает до 34 ГБ оперативной памяти и один SSD (M.2 2280 и SATA 3). О стоимости никакой информации пока нет, зато известно, что ПК будет работать на базе процессоров Intel и иметь порты HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.2 Type-A, USB 2.0, USB-C.
- Beelink U59. Этот ПК с Intel Celeron N5095 будет продаваться всего за примерно 250 долларов (18 140 рублей). Устройство будет поставляться с ОС Windows 10. Для беспроводного подключения к оборудованию здесь присутствует поддержка Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Также есть порты Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, USB-C, USB 3.0 Type-A.
- GPD Pocket 3. Это устройство напоминает ноутбук. При этом производитель заверяет, что в нём можно будет менять один из портов и внутренние запчасти. Разъёмы здесь установлены такие: HDMI, USB-A, USB-C, Ethernet.