Перечислены лучшие видеокарты для игрового ПК стоимостью до 20 тысяч рублей

В 8 современных играх (Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood) автор сравнил производительность видеокарт GeForce GTX 1650 Super 4096 Mбайт, GeForce GTX 1650 4096 Mбайт, GeForce GTX 1050 Ti 4096 Mбайт, Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 570 8192 Мбайт и Radeon RX 560 4096 Мбайт. Помимо этого, оценивалась стоимость моделей.

В результате по средней производительности лидирующую позицию занял во всех тестах Radeon RX 5500 XT. Вслед за ним, по рейтингу автора, идут GeForce GTX 1650 Super (второе место) и Radeon RX 570 (третье место). Лучше всего запускались и шли с этими ускорителями Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Days Gone, F1 2020, Far Cry 5, Wolfenstein Youngblood.