Перечислены пять качественных механических клавиатур

Сами авторы отметили, что по предназначению эти модели - очень разные. Какие-то - для офисной работы, какие-то - для игр, а какие-то - просто универсальные.

Epomaker NT68. Это беспроводная механическая клавиатура. Пользователи получат её уже в октябре 2021 года. На клавиатуре установлены механические переключатели, примерно 65 процентов её элементов возможно поменять. Те, кто уже воспользовался этой функцией, говорят, что модель универсальна и на ней комфортно работать. Подходит и для офиса, и для игр.