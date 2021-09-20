Перечислены пять качественных механических клавиатур

Компьютеры
Сегодня в 15:12
2 мин.
Перечислены пять качественных механических клавиатурОни подойдут для разных задач
Специалисты компании Selectel опубликовали в блоге на "Хабре" список пяти лучших механических клавиатур 2021 года.
Сами авторы отметили, что по предназначению эти модели - очень разные. Какие-то - для офисной работы, какие-то - для игр, а какие-то - просто универсальные.
- Epomaker NT68. Это беспроводная механическая клавиатура. Пользователи получат её уже в октябре 2021 года. На клавиатуре установлены механические переключатели, примерно 65 процентов её элементов возможно поменять. Те, кто уже воспользовался этой функцией, говорят, что модель универсальна и на ней комфортно работать. Подходит и для офиса, и для игр.
- iQunix A80 Explorer. Тоже беспроводная модель. Внешний вид у модели А80 выполнен в едином стиле: жёлто-сером. При этом даже кабель для подключения других устройств сочетает в себе эти два цвета. Кроме кабеля, есть возможность соединения с клавиатурой через Bluetooth и USB-A. По словам экспертов, эта клавиатура хорошо как в плане удобства работы, так и в плане дизайна.
- Thermaltake W1. В этой беспроводной клавиатуре всё выполнено в стиле минимализма. То есть производитель не стал добавлять подсветку, брендовое ПО и программируемые клавиши в это устройство. В целом дизайн клавиатуры довольно строгий, поэтому он не будет отвлекать пользователя от работы. Она не пригодится геймерам, но для остальных рабочих целей вполне подойдёт. Также из достоинств - удобная подставка для рук и возможность присоединения сразу четырёх устройств.
- Keychron Q1. Подключается к ПК с помощью провода. Здесь есть практически все дополнительные функции, которые могут быть, типа подсветки, ПО и пр. Также есть возможность купить клавиатуру с клавишами или без. Из недостатков - достаточно большой вес (1,5 кг). Пользоваться ей могут и любители игр, и офисные работники.
- Epomaker GK108S. В комплекте с клавиатурой идут 104 клавиши, которые можно установить как угодно. Абсолютно все элементы здесь можно заменить самостоятельно, вручную. С ней можно соединить до трёх устройств одновременно. По назначению модель эта - универсальна, подходит для любых целей.