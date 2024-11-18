Перечислены шесть признаков того, что материнскую плату пора менять

Комп часто сам перезагружается или выключается. Обычно связано это с нарушением питания или перегревом. Проблема может заключаться и в блоке питания, но если с ним всё в порядке, то остаётся материнская плата.

Неисправные слоты и порты. Например, у вас может неожиданно отказать сетевая карта или перестать работать USB-порты. То же самое касается слотов PCI.

Синий экран смерти (BSOD) и ошибки при загрузке. И это не проходит даже после проверки драйверов и переустановки системы.