Компьютеры
Опубликовано 03 августа 2025, 21:00
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Переход на OLED и другие 7 новшеств, которые ждут нас в новом MacBook Pro

Вот что известно об этом уже сейчас
Ведущий YouTube-канала Max Tech перечислил главные обновления MacBook Pro, который появится в продаже уже осенью.
Переход на OLED и другие 7 новшеств, которые ждут нас в новом MacBook Pro
© Max Tech

OLED-дисплей. Он будет представлять собой тандемный экран, который сейчас стоит на iPad Pro. Вы получите более яркие и глубокие цвета, меньшее время отклика.

Более тонкий корпус. Это возможно благодаря программному обеспечению Apple, а также Apple Silicon.

Dynamic Island вместо "чёлки". Скорее всего, MacBook Pro получит это обновление вместе с Mac OS 26.

Поддержка 5G. Ожидается, что она будет встроена в новый MacBook Pro.

Переход на OLED и другие 7 новшеств, которые ждут нас в новом MacBook Pro
© Max Tech

Новые чипы М5 Pro. Они будут переработаны с нуля с использованием новой технологии от TSMC. Она объединит сразу несколько чипов в одном корпусе.

Face ID. Возможно, эта функция тоже появится в новых MacBook Pro.

Улучшенное время работы батареи. Apple изменила внутреннее расположение батареи и сделала процессор более энергоэффективным. Есть вероятность также, что компания перейдёт на кремний-углеродный аккумулятор.

Модернизированные порты или дополнительный новый порт. Может быть, появится новый порт Thunderbolt или будут усовершенствованы существующие.

Источник: Max Tech
Автор:Валерия Филимонова
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