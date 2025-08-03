Переход на OLED и другие 7 новшеств, которые ждут нас в новом MacBook Pro

Переход на OLED и другие 7 новшеств, которые ждут нас в новом MacBook ProВот что известно об этом уже сейчас
OLED-дисплей. Он будет представлять собой тандемный экран, который сейчас стоит на iPad Pro. Вы получите более яркие и глубокие цвета, меньшее время отклика.
Более тонкий корпус. Это возможно благодаря программному обеспечению Apple, а также Apple Silicon.
Dynamic Island вместо "чёлки". Скорее всего, MacBook Pro получит это обновление вместе с Mac OS 26.
Поддержка 5G. Ожидается, что она будет встроена в новый MacBook Pro.
Новые чипы М5 Pro. Они будут переработаны с нуля с использованием новой технологии от TSMC. Она объединит сразу несколько чипов в одном корпусе.
Face ID. Возможно, эта функция тоже появится в новых MacBook Pro.
Улучшенное время работы батареи. Apple изменила внутреннее расположение батареи и сделала процессор более энергоэффективным. Есть вероятность также, что компания перейдёт на кремний-углеродный аккумулятор.
Модернизированные порты или дополнительный новый порт. Может быть, появится новый порт Thunderbolt или будут усовершенствованы существующие.