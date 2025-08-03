Переход на OLED и другие 7 новшеств, которые ждут нас в новом MacBook Pro

OLED-дисплей. Он будет представлять собой тандемный экран, который сейчас стоит на iPad Pro. Вы получите более яркие и глубокие цвета, меньшее время отклика.

Более тонкий корпус. Это возможно благодаря программному обеспечению Apple, а также Apple Silicon.

Dynamic Island вместо "чёлки". Скорее всего, MacBook Pro получит это обновление вместе с Mac OS 26.

Поддержка 5G. Ожидается, что она будет встроена в новый MacBook Pro.