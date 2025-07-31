Первый свободно продающийся SSD Huawei протестировали

Тесты сразу же показали, что eKitStor Xtreme 200E - это SSD на QLC-чипах памяти. Об этом говорит очень сильное снижение скорости до 100 Мб/с после заполнения SLC-кэша.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже.