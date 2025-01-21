ПК на новом процессоре Core Ultra 5 245K собрали в РФ и протестировали в играх

Тестовый стенд включал матплату Z890 Aorus Elite X Ice, оперативную память DDR5 32 ГБ 6600 МГц, видеокарту RTX 4070 Super.

В Indiana Jones с высокой графикой, DLSS On и в 1080p удаётся получить более 130 FPS уже в первой сцене. При активации лучей частота кадров снизилась до 55−60 к/с.

Assassin’s Creed Valhalla тестировалась в 1440p с максимальными настройками графики. В среднем здесь FPS составлял 121.

Cyberpunk 2077 запускался с высоким пресетом. В 1440p в ней средняя частота кадров равнялась 130−150 к/с.