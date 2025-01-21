ПК на новом процессоре Core Ultra 5 245K собрали в РФ и протестировали в играх

ПК на новом процессоре Core Ultra 5 245K собрали в РФ и протестировали в играхИ он показал себя просто отлично
Тестовый стенд включал матплату Z890 Aorus Elite X Ice, оперативную память DDR5 32 ГБ 6600 МГц, видеокарту RTX 4070 Super.
В Indiana Jones с высокой графикой, DLSS On и в 1080p удаётся получить более 130 FPS уже в первой сцене. При активации лучей частота кадров снизилась до 55−60 к/с.
Assassin’s Creed Valhalla тестировалась в 1440p с максимальными настройками графики. В среднем здесь FPS составлял 121.
Cyberpunk 2077 запускался с высоким пресетом. В 1440p в ней средняя частота кадров равнялась 130−150 к/с.
Игра God of War шла в разрешении Full HD с максимальной графикой. В ней сходу удалось получить более 150 к/с.
Stalker 2 запустили с высоким пресетом, DLSS On и в 1080p. Производительность здесь в районе 90−100 к/с.
Вывод
В целом протестированная сборка «тянет» вообще любые современные игры. Также этот ПК с возможностью апгрейда: на него можно поставить более мощные процессор и видеокарту.