ПК с 16 ГБ одной плашкой оперативки сравнили с 2x 8 ГБ

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 5500 stock speed, стоковый кулер, матплату MSI А520 А Pro, оперативную память 16 ГБ DDR4 3200 МГц 16 18 18 38 GSkill Ageis, видеокарту Sapphire Pure RX 7900 GRE 16 ГБ DDR6 Triple Fans. Запускались все игровые проекты в Full HD.

Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Medium, RT Off. Средняя частота кадров в ней составляла 131 к/с (16 ГБ х1) и 161 к/с (16 ГБ х2).

A Plague Tale Requiem тестировалась с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 102 к/с (16 ГБ х1) и 129 к/с (16 ГБ х2).

Forza Horizon 5 запускалась с графикой Medium. Средний FPS в ней равнялся 139 к/с (16 ГБ х1) и 159 к/с (16 х2).

В Spiderman Remastered с пресетом Medium, RT Off в среднем удалось получить 63 к/с (16 ГБ х1) и 75 к/с (16 ГБ х2).

RDR 2 шла с Medium Details. Средняя частота кадров в этой игре составляла 99 к/с (16 ГБ х1) и 116 к/с (16 ГБ х2).

В игре Stalker 2 с низким пресетом средняя производительность была на уровне 41 к/с (16 ГБ х1) и 54 к/с (16 ГБ х2).