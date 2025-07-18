ПК с 16 ГБ одной плашкой оперативки сравнили с 2x 8 ГБ

ПК с 16 ГБ одной плашкой оперативки сравнили с 2x 8 ГБРазница составила 20%
Тестовый стенд включал процессор Ryzen 5 5500 stock speed, стоковый кулер, матплату MSI А520 А Pro, оперативную память 16 ГБ DDR4 3200 МГц 16 18 18 38 GSkill Ageis, видеокарту Sapphire Pure RX 7900 GRE 16 ГБ DDR6 Triple Fans. Запускались все игровые проекты в Full HD.
Игра Cyberpunk 2077 шла с пресетом Medium, RT Off. Средняя частота кадров в ней составляла 131 к/с (16 ГБ х1) и 161 к/с (16 ГБ х2).
A Plague Tale Requiem тестировалась с низким пресетом. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 102 к/с (16 ГБ х1) и 129 к/с (16 ГБ х2).
Forza Horizon 5 запускалась с графикой Medium. Средний FPS в ней равнялся 139 к/с (16 ГБ х1) и 159 к/с (16 х2).
В Spiderman Remastered с пресетом Medium, RT Off в среднем удалось получить 63 к/с (16 ГБ х1) и 75 к/с (16 ГБ х2).
RDR 2 шла с Medium Details. Средняя частота кадров в этой игре составляла 99 к/с (16 ГБ х1) и 116 к/с (16 ГБ х2).
В игре Stalker 2 с низким пресетом средняя производительность была на уровне 41 к/с (16 ГБ х1) и 54 к/с (16 ГБ х2).
Oblivion Remastered запускалась на настройках графики Low. В ней средний FPS составлял 59 к/с (16 ГБ х1) и 77 к/с (16 ГБ х2).
Kingdom Come Deliverance тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 118 к/с (16 ГБ х1) и 127 к/с (16 ГБ х2).
Last of Us II шла с пресетом Medium. В среднем здесь удалось получить 74 к/с (16 ГБ х1) и 103 к/с (16 ГБ х2).
В игре Rainbow Six Siege с ультра-графикой средняя производительность находилась в районе 204 к/с (16 ГБ х1) и 231 к/с (16 ГБ х2).
Игра CS 2 тестировалась с графикой Medium. Средний FPS в ней равнялся 205 к/с (16 ГБ х1) и 252 к/с (16 ГБ х2).
Вывод
Сборка с ОЗУ на 16 ГБ х2 оказалась быстрее конфигурации с одним модулем на 16 ГБ на 20% (135 к/с и 112 к/с соответственно) по среднему FPS.