ПК с 16 ГБ одной плашкой оперативки сравнили с 2x 8 ГБ

Oblivion Remastered запускалась на настройках графики Low. В ней средний FPS составлял 59 к/с (16 ГБ х1) и 77 к/с (16 ГБ х2).

Kingdom Come Deliverance тестировалась с пресетом High. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 118 к/с (16 ГБ х1) и 127 к/с (16 ГБ х2).

Last of Us II шла с пресетом Medium. В среднем здесь удалось получить 74 к/с (16 ГБ х1) и 103 к/с (16 ГБ х2).

В игре Rainbow Six Siege с ультра-графикой средняя производительность находилась в районе 204 к/с (16 ГБ х1) и 231 к/с (16 ГБ х2).

Игра CS 2 тестировалась с графикой Medium. Средний FPS в ней равнялся 205 к/с (16 ГБ х1) и 252 к/с (16 ГБ х2).

Вывод

Сборка с ОЗУ на 16 ГБ х2 оказалась быстрее конфигурации с одним модулем на 16 ГБ на 20% (135 к/с и 112 к/с соответственно) по среднему FPS.