Почему дефицит SSD только усиливается: главные факторы

На данный момент появился один новый фактор (помимо погодных особенностей), который ещё больше усилил дефицит SSD-накопителей. Заключается он в браке большого количества SSD-чипов. Об этом уже заявили компании Western Digital и Kioxia.

Всё дело в том, что в январе 2022 года возникла проблема - оказались загрязнены химические соединения, которые необходимы для производства NAND-памяти. Общий объём подобных бракованных компонентов составил примерно 6,5 экзабайта.

Также эксперты уверяют, что сейчас 13 процентов чипов, которые были выпущены фирмами за три месяца, не могут быть использованы. Причём эти компании пока что приостановили работу, а когда они продолжат её - неизвестно. Следовательно, возникает ещё один фактор - приостановка производства чипов для SSD.