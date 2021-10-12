Почему игровые компьютеры скоро поголовно перейдут с вентиляторов на системы водяного охлаждения

По словам автора, если раньше можно было приобрести для процессора дорогой кулер и спокойно им пользоваться, то сейчас всё не так. TDP (Thermal Design Power) - требования по теплоотводу для системы охлаждения - в современных условиях изменились, и вентиляторы уже не могут справиться с ними. Как и с разгоном процессора до 100-200 МГц.

В будущем, предполагает пользователь, воздушные системы охлаждения станут менее популярными. Связано это с тем, что совсем скоро большинство начнёт приобретать чиплеты, каждый из которых будет иметь 8 ядер (а затем и больше). Вместе с этим и TDP продолжит расти, а вентиляторы, скорее всего, будут использоваться только на офисных машинах.