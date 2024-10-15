Почему компьютер в 2024 г. выгоднее и лучше, чем PS5 или Xbox Series X

Раньше были определённые проблемы с тем, чтобы запустить многие игры на компьютере. Да и было игровых проектов куда меньше, чем сейчас. В этом плане людям с игровыми консолями PS или Xbox тогда повезло намного больше. Они могли просто запустить игру, не думая о системных требованиях, драйверах и других параметрах, которые важны были для ПК.

При этом консоли предназначены именно для игр, а вот компьютеры дают возможность как наслаждаться играми, так и работать.

Сейчас Steam — это очень удобная игровая площадка с огромным количеством игр и программ. А вот пользователи приставок нередко говорят, что PlayStation Store пользоваться не особо комфортно.

Кроме того, на сегодняшний день Sony слила многие свои эксклюзивы на ПК. В результате компьютер стал таким же лёгким в эксплуатации устройством, как и консоль.