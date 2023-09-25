Почему не стоит покупать дешёвую оперативную память на AliExpress

Tanbassh. В BIOS с этим ОЗУ виден профиль на 3200 МГц с 19 таймингами. Но производитель памяти не определяется. Результаты теста памяти - вполне ожидаемые. С ними вы можете ознакомиться ниже. Абсолютно стабильными оказались также 3500 МГц с теми же самыми таймингами. При этом чипы установлены на плашках - разные. То есть вам может попасться модуль как лучше, так и хуже. Кроме того, модули идут без радиаторов.