Почему не стоит покупать дешёвую оперативную память на AliExpress

Почему не стоит покупать дешёвую оперативную память на AliExpressВот что показывают реальные тесты
Ведущий YouTube-канала «Мой Компьютер» проверил в работе несколько моделей ОЗУ из Китая.
Эксперт YouTube-канала «Мой Компьютер» протестировал семь популярных комплектов оперативной памяти. Все они пришли из Китая. Это Kllisre, Tanbassh, Kingbank, Jazer, YongXinSheng, Atermiter, Geil.
Тестировались ОЗУ на инженерном i9-9900KS с материнской платой Asus ROG Strix Z370-F.
Kllisre. После установки этой ОЗУ в компьютер он отказался запускать что-либо тяжелее «Проводника» и выдал ошибку. После проверки BIOS всё загрузилось. Китайские инженеры при этом зашили частоту 3200 МГц и забыли указать тайминги. В результате стабильности работы ожидать с этой оперативной памятью точно не стоит.
Tanbassh. В BIOS с этим ОЗУ виден профиль на 3200 МГц с 19 таймингами. Но производитель памяти не определяется. Результаты теста памяти - вполне ожидаемые. С ними вы можете ознакомиться ниже. Абсолютно стабильными оказались также 3500 МГц с теми же самыми таймингами. При этом чипы установлены на плашках - разные. То есть вам может попасться модуль как лучше, так и хуже. Кроме того, модули идут без радиаторов.
Kingbank. Это единственные из протестированных модули по 16 ГБ на 3600 МГц. В BIOS видно, что модули непонятного производства, но есть XMP-профиль на 3600 МГц с 18 таймингами. Профиль оказался полностью стабильным. При разгоне модель приятно удивила, но работала нестабильно. Чипы стоят на ОЗУ тоже от Samsung и, скорее всего, от разных партий.
Jazer. Удивило у модулей памяти наличие хороших радиаторов. В BIOS плашки точно так же определяются как «ничейные», но есть при этом XMP-профиль с напряжением 1,35 вольта. Результаты тестов - ниже. Модули разогнать нельзя, поскольку они нестабильны даже на 3400 МГц с напряжением 1,4. После установки на 3200 МГц таймингов 16 скорость чтения поднялась на пару гигабайт.
YongXinSheng. XMP-профиля у этой оперативной памяти нет. Частота при этом «из коробки» - 3200 МГц, а напряжение - 1,2 В, тайминги - 19. Загрузилась в таком режиме система без проблем. После поднятия напряжения до 1,35 В удалось достичь стабильной работы при 3400 МГц.
Atermiter. С этими модулями памяти компьютер просто не запускался. В BIOS выяснилось, что частота у ОЗУ - 3200 МГц при 1,2 В, а тайминги плата подобрала 21. После выставления 1,35 В всё запустилось. Разогнать модули в целом толком не получилось.
Geil. В BIOS модули у этой оперативной памяти подписаны уже как Geil. Присутствует также XMP-профиль на 3200 МГц при 18 таймингах. Удалось также поднять частоту до 3600 МГц, результаты тестирования - ниже. Тем не менее чипы Samsung всё равно установлены в этих модулях самые разные - почти все низкопробные.