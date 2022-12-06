Почему не стоит покупать перепаянные из ноутбучных в настольные RTX 3070

Почему не стоит покупать перепаянные из ноутбучных в настольные RTX 3070Объяснил специалист
Ведущий канала PRO Hi-Tech в выпуске на YouTube выяснил, какую производительность в играх можно ожидать от ноутбучных видеокарт RTX 3070, которые были перепаяны в десктопные.
Фото: PRO Hi-Tech
Эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал в нескольких играх Nvidia RTX 3070m-8G (с Ryzen 9 5950X) с разгоном и без него. Также он сравнил эту перепаянную в настольную видеокарту с обычными RTX 3070 и 3060.
Для корректной работы RTX 3070m-8G придётся поверх модифицированного драйвера устанавливать ещё китайский драйвер. При этом та версия, которую брал ведущий, не рассчитана на обновления драйверов. Поэтому с новыми играми у вас могут возникнуть проблемы.
Из плюсов RTX 3070m-8G - отсутствие проблем со стабильностью работы видеокарты. Также результаты в бенчмарках этой видеокарты и её обычной версии не слишком отличаются друг от друга (см. ниже).
Но что насчёт игр? Некоторые игры вообще не запускались. Например, это Watch Dogs Legion. Связано это с использованием нестандартного драйвера.
В Assassin's Creed Valhalla в QHD с самым высоким пресетом даже с разгоном RTX 3070m-8G не дотянула около 3 % до RTX 3070 FE. И подобная ситуация наблюдается во всех игровых проектах, причём в остальных разрыв даже больше (SOTR, Cyberpunk 2077, World of Tanks). Все замеры смотрите ниже.
Вывод
По мнению экспертов канала PRO Hi-Tech, брать видеокарту RTX 3070m-8G для игр не имеет смысла. Использовать её можно только для майнинга.