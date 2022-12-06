Почему не стоит покупать перепаянные из ноутбучных в настольные RTX 3070

Эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал в нескольких играх Nvidia RTX 3070m-8G (с Ryzen 9 5950X) с разгоном и без него. Также он сравнил эту перепаянную в настольную видеокарту с обычными RTX 3070 и 3060.

Для корректной работы RTX 3070m-8G придётся поверх модифицированного драйвера устанавливать ещё китайский драйвер. При этом та версия, которую брал ведущий, не рассчитана на обновления драйверов. Поэтому с новыми играми у вас могут возникнуть проблемы.

Из плюсов RTX 3070m-8G - отсутствие проблем со стабильностью работы видеокарты. Также результаты в бенчмарках этой видеокарты и её обычной версии не слишком отличаются друг от друга (см. ниже).