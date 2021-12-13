Почему не стоит покупать первую дискретную видеокарту Intel — DG1

Почему не стоит покупать первую дискретную видеокарту Intel — DG1Объяснил техноблогер
Почему Intel никак практически не заявляла о своей первой дискретной карте? По словам ведущего, это связано с тем, что продаваться новая модель должна исключительно в составе готового компьютера. То есть приобретать её отдельно не имеет смысла. Если же вам необходима новая видеокарта, то лучше приобрести GT1030, подчёркивает специалист.
Одна из проблем Asus DG1 заключается в том, что она не запустится с процессорами AMD и с большей частью процессоров Intel. Для этого нужно будет купить модель 9-го, 10-го или 11-го поколения. Из совместимых с моделью материнских плат - Asus H410M-A/CSM, Asus H510M-С/CSM, Asus B460M-С/CSM, Asus B560M-С/CSM, Asus H460M-AV.
В ходе обзора тестировалась конфигурация на базе процессора i5-10600k с ОЗУ 16 ГБ 3200 МГц CL16, материнской платой Asus B560M-С/CSM. При этом проверялась производительность двух видеокарт: DG1 и GT1030.
Как видно из графиков ниже, в различных тестах видеокарта DG1 вела себя по-разному. Но при этом был заметен её отрыв от GT1030. Вместе с тем, например, в Adobe Premiere 2019 у DG1 было более 1000 пропущенных кадров в отличие от GT1030.
В игровых же проектах видеокарта Asus DG1 показывает себя гораздо хуже, чем GT1030. К примеру, в CS:GO число кадров в очень редких событиях составляет 1,9 к/с, то есть во время подтормаживаний игрок теряет контроль над управлением, хотя средний FPS составляет более 120 к/с.
Похожая ситуация наблюдалась с Dota 2 до переключения на Vulcan: после этого средняя производительность у обеих видеокарт была примерно одинаковой.
В Fortnite преимущество вновь оказывается у GT1030. Идёт с ней игра гораздо более плавно, чем с DG1, и к тому же поддерживает разгон.
Та же самая ситуация в World of Tanks: и при средних, и при максимальных текстурах лучшие результаты показывает GT1030.
В Apex Legends на минимальных настройках качество графики заметно хуже было с DG1. Проигрывает видеокарта и в плане производительности.
В Shadow of the Tomb Raider на высоких текстурах в DX12 с видеокартой Intel картинка была очень странной. В других же режимах изображение было нормальным.
Главная проблема DG1 заключается, по словам эксперта, в драйверах. Действительно часто возникают ошибки при запуске различных игр.
В заключение ведущий назвал преимущества видеокарты DG1. Это, во-первых, самая доступная сейчас новая карта на 4ГБ, способная задействовать свою память. Во-вторых, иногда она оказывается гораздо мощнее GT1030. В-третьих, это самая бюджетная карта, которая поддерживает 4К 60Гц на двух разъёмах (HDMI, DP), имея в нагрузку DVI.