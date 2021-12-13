Почему не стоит покупать первую дискретную видеокарту Intel — DG1

Почему Intel никак практически не заявляла о своей первой дискретной карте? По словам ведущего, это связано с тем, что продаваться новая модель должна исключительно в составе готового компьютера. То есть приобретать её отдельно не имеет смысла. Если же вам необходима новая видеокарта, то лучше приобрести GT1030, подчёркивает специалист.

Одна из проблем Asus DG1 заключается в том, что она не запустится с процессорами AMD и с большей частью процессоров Intel. Для этого нужно будет купить модель 9-го, 10-го или 11-го поколения. Из совместимых с моделью материнских плат - Asus H410M-A/CSM, Asus H510M-С/CSM, Asus B460M-С/CSM, Asus B560M-С/CSM, Asus H460M-AV.

В ходе обзора тестировалась конфигурация на базе процессора i5-10600k с ОЗУ 16 ГБ 3200 МГц CL16, материнской платой Asus B560M-С/CSM. При этом проверялась производительность двух видеокарт: DG1 и GT1030.

Как видно из графиков ниже, в различных тестах видеокарта DG1 вела себя по-разному. Но при этом был заметен её отрыв от GT1030. Вместе с тем, например, в Adobe Premiere 2019 у DG1 было более 1000 пропущенных кадров в отличие от GT1030.