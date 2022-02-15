Почему новая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT настолько плохая, что покупать её не стоит даже без наценки

Новая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT имеет всего 4 ГБ памяти, а это уже мало для запуска и прохождения современных игр в разрешении 1080p. И это лишь одна из причин, почему брать её не стоит.

Ещё одна причина - это плохая работа видеокарты при выполнении рабочих задач. Причём сделано это производителем намеренно. К примеру, обычно видеокарты поддерживают кодирование видео в форматах H264 или H265 (конвертацию или обработку при обрезке и т.д.). Однако в RX 6500 XT эти функции «вырезаны», а количество вычислительных блоков у новой модели уменьшили даже в сравнении с прошлым поколением - 5500 XT.

Наконец, видеокарта сама по себе устроена таким образом, что работать может лишь в новейших (и не бюджетных, а среднего уровня и выше) материнских платах с поддержкой PCIe 4.0.

Большинство материнских плат при этом на сегодняшний день работают по стандарту PCIe 3.0. Сам по себе он появился давно и, вроде бы, он не очень быстрый, но видеокарты используют в нём x16 линий (GTX 1650 и др., например), поэтому им хватает скорости. В 2020-2021 годах появились матплаты с поддержкой PCIe 4.0, в которой каждая из линий - вдвое быстрее.