Почему новая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT настолько плохая, что покупать её не стоит даже без наценки

Почему новая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT настолько плохая, что покупать её не стоит даже без наценкиВыяснили на YouTube-канале PRO Hi-Tech
Новая видеокарта AMD Radeon RX 6500 XT имеет всего 4 ГБ памяти, а это уже мало для запуска и прохождения современных игр в разрешении 1080p. И это лишь одна из причин, почему брать её не стоит.
Ещё одна причина - это плохая работа видеокарты при выполнении рабочих задач. Причём сделано это производителем намеренно. К примеру, обычно видеокарты поддерживают кодирование видео в форматах H264 или H265 (конвертацию или обработку при обрезке и т.д.). Однако в RX 6500 XT эти функции «вырезаны», а количество вычислительных блоков у новой модели уменьшили даже в сравнении с прошлым поколением - 5500 XT.
Наконец, видеокарта сама по себе устроена таким образом, что работать может лишь в новейших (и не бюджетных, а среднего уровня и выше) материнских платах с поддержкой PCIe 4.0.
Большинство материнских плат при этом на сегодняшний день работают по стандарту PCIe 3.0. Сам по себе он появился давно и, вроде бы, он не очень быстрый, но видеокарты используют в нём x16 линий (GTX 1650 и др., например), поэтому им хватает скорости. В 2020-2021 годах появились матплаты с поддержкой PCIe 4.0, в которой каждая из линий - вдвое быстрее.
Получается, что новые бюджетные видеокарты работают по PCIe 3.0 x16, у которого предельная скорость передачи данных в материнскую плату и обратно - 16 ГБ/с. По факту 16 ГБ/с нужно только для флагманских видеокарт, бюджетные укладываются в 8 ГБ/с.
Что касается AMD, то компания приспособила новую видеокарту под работу с PCIe 4.0 x4, то есть те же самые 8 ГБ/с. Однако на рынке практически нет материнских плат с разъёмами PCIe 4.0, почти у всех - PCIe 3.0. Если же вставить видеокарту, у которой предельные возможности - PCIe 4.0 x4 в матплату с PCIe 3.0 x16, то использовать она будет PCIe 3.0 x4. Другими словами, ей достаётся только 4 ГБ/с и в таком режиме она проигрывает всем своим конкурентам по скорости работы.
Протестировал эксперт видеокарту также в играх и приложениях. Из игр использовались Cyberpunk 2077, Watch Dogs Legion, FarCry 6, Rainbow Six Siege, CoD Warzone. Результаты замеров - ниже. В целом Cyberpunk 2077 запускается с низкими настройками графики, причём с PCIe 3 RX 6500 XT оказывается хуже даже GTX 1650, которая должна быть слабее. Заметны в играх различия - иногда даже довольно значительные - между вариантами RX 6500 XT и RX 6500 XT PCIe 3. Стабильнее в игровых проектах ведёт себя также GTX 1650, а не новая RX 6500 XT.
Гораздо интереснее оказались результаты тестирования видеокарты RX 6500 XT в рабочих программах. Сильно заметна разница между использованием RX 6500 XT и GTX 1650. К примеру, в Adobe Premiere последняя видеокарта показывает себя куда лучше, как и в Blender 3 HIP. Несмотря на то что в Компас 3D чуть лучше значения производительности оказываются у RX 6500 XT (120 баллов против 106 баллов), более предпочтительным вариантом выглядит именно GTX 1650.
По мнению эксперта, сегодня вместо дорогих моделей RX 6500 XT лучше приобрести GTX 1660. Хотя если сравнивать RX 6500 XT с самыми дорогими GTX 1650, то первая видеокарта будет лидировать.