Почему оперативная память DDR5 так подешевела и что будет дальше

Автор напомнил, что в декабре 2021 года цены на ОЗУ стандарта DDR5 были максимально высокими. Объяснялось это дефицитом памяти перед выходом Intel Alder Lake - первых процессоров с поддержкой DDR5. В дальнейшем памятью DDR5 были обеспечены все или почти все желающие.

В декабре набор из двух планов памяти в 16 ГБ стоил примерно 1300 долларов, а в январе - уже 410 долларов. Изначально же цена на них составляла примерно 400 долларов.

Специалисты отмечают, что динамика цен у различных наборов памяти была разной. Но некоторые из них стали стоить на 80 процентов меньше.