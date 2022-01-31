Почему оперативная память DDR5 так подешевела и что будет дальше

Почему оперативная память DDR5 так подешевела и что будет дальшеРассказывает представитель IT-компании Selectel
Автор напомнил, что в декабре 2021 года цены на ОЗУ стандарта DDR5 были максимально высокими. Объяснялось это дефицитом памяти перед выходом Intel Alder Lake - первых процессоров с поддержкой DDR5. В дальнейшем памятью DDR5 были обеспечены все или почти все желающие.
В декабре набор из двух планов памяти в 16 ГБ стоил примерно 1300 долларов, а в январе - уже 410 долларов. Изначально же цена на них составляла примерно 400 долларов.
Специалисты отмечают, что динамика цен у различных наборов памяти была разной. Но некоторые из них стали стоить на 80 процентов меньше.
На данный момент пока что неясно, станут ли цены падать и дальше. Крупные поставщики на данный момент продают ОЗУ по довольно низкой цене, а промежуточные, которые продают всё небольшими партиями, часто меняют стоимость, которая зависит от снижения или увеличения дефицита.
Возможно, в ближайшее время ситуация со стоимостью DDR5 изменится ещё сильнее. Сейчас же поставщики просто увеличивают объём выпуска чипов памяти стандарта DDR5 и уже все покупатели в итоге получают устройства вовремя и по той же цене, за которую они их приобретали.
Сейчас процессоры с поддержкой DDR5 есть только у компании Intel. Когда подобные чипы выпустит AMD, спрос на ОЗУ DDR5 увеличится ещё больше. Но так как сейчас уже начинают всё больше выпускать этих планок, скорее всего, этот спрос получится удовлетворить. Также есть надежда на то, что ситуация с дефицитом микроэлектроники всё же в будущем изменится в лучшую сторону.