Почему следует избегать покупки видеокарт Intel ARC

Запускалась в играх в Full HD ARC A310 с процессором i5−12400F. Кроме того, в тестировании участвовала ещё одна видеокарта начального уровня — GTX 1630.

В Cyberpunk 2077 удалось получить с самым низким пресетом в среднем 46 к/с (ARC A310), 38 к/с (ARC A310, ReBar Off) и 36 к/с (GTX 1630). Однако в очень редких событиях у ARC A310 с ReBar Off было всего 14 к/с.

Игра Fallout 4 с пресетом High шла гораздо стабильнее. В среднем частота кадров в ней составляла 56 к/с (ARC A310), 50 к/с (ARC A310, ReBar Off) и 51 к/с (GTX 1630).

В The Witcher 3 с пресетом Medium, TAAU в очень редких событиях у ARC A310 с ReBar Off частота кадров равнялась 13, а в среднем — 42 к/с.

Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже на изображениях.