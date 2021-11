Почему стоит купить компьютер сейчас, а не ждать удешевления видеокарт

Курс рубля благоприятствует покупке компьютера. Сейчас цены на нефть и газ остаются крайне высокими, но всё это лишь на некоторое время. Позже высокоразвитые страны будут отказываться от ископаемого топлива и переходить на возобновляемые источники энергии. Вероятнее всего, в дальнейшем стоимость нефти и газа будет снижаться, а значит может упасть и рубль - до 90-100 рублей за 1 доллар.

Также автор оценил, в каком состоянии сейчас находится в России рынок комплектующих. Процессоры стоят сейчас вполне приемлемо, причём среди них есть и достойные модели: Alder Lake, Zen 3, а также Intel на сокете LGA 1200 или Zen 2 от AMD. Материнские платы для AMD вполне приемлемые по цене, с Intel всё сложнее, но тоже приобрести можно. Исключение здесь составляют модели на новом чипсете Z690. Систему охлаждения покупатель может выбрать на любой вкус: недостатка в них нет. А вот цены на видеокарты завышены в несколько раз. Пользователь советует для игр взять ускоритель уровня хотя бы RTX 3060 Ti, при этом от GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti, RTX 2060 сейчас лучше отказаться. Что касается оперативной памяти, то на выбор есть хорошие модули DDR4 на Micron E-Die: например, Crucial Ballistix. Есть смысл приобрести два модуля по 16 ГБ и разогнать до 3600 МГц с таймингами 16-18-18 либо - для начала - по 8 ГБ. SSD и HDD вновь стоят в пределах нормы, поэтому на данный момент лучше всего брать один-два SSD на 1 ТБ (например, Samsung 970 Evo Plus) и один-два HDD на 6 ТБ (WD Purple). Также сейчас с лёгкостью можно приобрести недорогой и качественный блок питания: к примеру, Chieftec, Zalman, be Quiet, Cooler Master. То же самое можно сказать о корпусе: можно взять, например, Zalman Z3 Plus.