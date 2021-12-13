Почему вам стоит отложить покупку игрового компьютера до лучших времён

С другой стороны, есть вариант собрать компьютер со старой видеокартой, а через пару лет эту видеокарту заменить на более мощную модель. Процессоры Core i5 и i7 10-го и 11-го поколения сейчас стоят относительно недорого и обеспечивают отличную производительность в новых играх. Однако в этом случае в будущем можно столкнуться с ограничениями в плане апгрейда: замена i7 11700K на i9 11900K даст прирост в производительности менее 5 процентов, а для более новых поколений Intel нужен новый сокет. С процессорами AMD ситуация та же самая.

Поэтому для сборки компьютера с возможностью апгрейда подойдёт на данный момент Intel Core 12-го поколения. Но и здесь есть нюансы. Сейчас в продаже есть лишь топовый сегмент с возможностью разгона и аналогичные топовые материнские платы. А стоит это всё очень дорого. Смысла приобретать их нет, поскольку прирост производительности при разгоне получается совсем незначительный, а уровень нагрева оказывается выше.

В 2022 году Intel запустит более простые платы на чипсетах B и H, которые будут поддерживать DDR5, DDR4. Прирост производительности в этом случае тоже будет больше.

Однако если вы собираетесь собирать компьютер на новой системе Intel с платой Z690, то возникнет проблема с DDR5. Нужно будет приобретать ОЗУ именно с поддержкой DDR5, а стоят модули оперативной памяти тоже дорого. К примеру, за один модуль памяти на 8 ГБ необходимо сейчас отдать 20 тысяч рублей и найти этот модуль уже можно не во всех магазинах. Также значительного прироста производительности DDR5 в сравнении с DDR4 не даёт.

Кроме того, нет смысла собирать компьютер даже на базе процессора с встроенной графикой. Сейчас из-за дефицита видеокарт пользователи активно стали покупать AMD Ryzen G-серии. В итоге цены на них сильно возросли: к примеру, за 4-ядерный AMD Ryzen 3 4300GE необходимо отдать 17-18 тысяч рублей. В то же время, например, такой же по производительности Core i3-10100F сейчас стоит всего 6-7 тысяч рублей. То же самое - с процессорами Ryzen 5 и 7.

Какие же тогда есть варианты, если насладиться играми всё-таки хочется? Прежде всего, как отмечает ведущий, можно приобрести уже готовый компьютер, и это может быть даже выгоднее, чем собирать все запчасти самостоятельно. Правда, есть у такого варианта и минус: дешёвые комплектующие, из-за чего апгрейд обычно невозможен. Ещё один выход из ситуации - покупка игрового ноутбука вместо настольного компьютера. При этом важно обращать внимание при выборе ноутбука на систему охлаждения.

И последнее, чего однозначно не стоит делать, по мнению эксперта, - покупать видеокарту на Avito и других онлайн-платформах, где продаются комплектующие б/у.