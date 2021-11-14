Почему выгоднее покупать в 2021 году новый компьютер на базе процессора AMD, а не Intel

По мнению Zystax, любителям игр присмотреться стоит всё же не к новым Intel Core i5-12600K, а к AMD Ryzen 5 5600X. И это несмотря на худшие, чем у Intel, результаты по производительности. Подобная покупка окажется выгоднее по пяти причинам.

Цены на процессоры и их демпинг. Вряд ли кто-то будет отрицать, что стоимость - один из главных факторов выбора модели процессора. Так, в магазине «Регард» цена на Ryzen 5 5600X составляет 24250 рублей, в то время как Core i5-12600K - 25370 рублей. Кроме того, есть большая вероятность, что AMD начнёт снижать цены на свои процессоры и вскоре Ryzen 5 5600X будет стоить меньше 20000 рублей.