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Почему выгоднее покупать в 2021 году новый компьютер на базе процессора AMD, а не Intel

Объясняет пользователь Overclockers
Пользователь портала Overclockers под ником Zystax рассказал, в чём процессор AMD Ryzen 5 5600X превосходит Intel Core i5-12600K.
Почему выгоднее покупать в 2021 году новый компьютер на базе процессора AMD, а не Intel

По мнению Zystax, любителям игр присмотреться стоит всё же не к новым Intel Core i5-12600K, а к AMD Ryzen 5 5600X. И это несмотря на худшие, чем у Intel, результаты по производительности. Подобная покупка окажется выгоднее по пяти причинам.

  1. Цены на процессоры и их демпинг. Вряд ли кто-то будет отрицать, что стоимость - один из главных факторов выбора модели процессора. Так, в магазине «Регард» цена на Ryzen 5 5600X составляет 24250 рублей, в то время как Core i5-12600K - 25370 рублей. Кроме того, есть большая вероятность, что AMD начнёт снижать цены на свои процессоры и вскоре Ryzen 5 5600X будет стоить меньше 20000 рублей.
  1. Цены на материнские платы. Хотя часть процессоров AMD стоят дороже аналогов от Intel, всё это компенсируется ценами на материнские платы. Например, довольно хорошая бюджетная плата ASRock B550M Phantom Gaming 4 (на чипсете B550) будет стоить в «Регарде» 7410 рублей, а самая дешёвая плату сокета 1700 - MSI PRO Z690-A DDR4 - обойдётся в 16640 рублей. Ещё один аргумент в пользу AMD - устройства AM4 под Zen, Zen+ и Zen 2 обладают большим набором возможностей и функций, нежели платы Intel на H и B-чипсетах, при той же цене.
Почему выгоднее покупать в 2021 году новый компьютер на базе процессора AMD, а не Intel
  1. Несовместимость систем охлаждения с сокетом 1700. Большая часть систем охлаждения теперь просто несовместима с процессорами на Alder Lake-S, а на самый дешёвый кулер для Core i5-12600K - Noctua NH-D15S Chromax Black - у вас уйдёт 8250 рублей (согласно ценам в «Регарде»). Для сравнения: модель ID-COOLING SE-224-XT Basic, совместимая с Ryzen 5 5600X, обойдётся всего в 1700 рублей («Регард»).
  1. Энергопотребление. У Intel с этим параметром проблемы. Core i5-12600K имеет TDP 125 Вт и согласно тестам достигает реального потребления в 135 Вт, а это значит, что вам придётся потратиться как на хорошую материнскую плату, так и на мощную систему охлаждения. Ryzen 5 5600X показывает результаты гораздо ниже: процессор имеет тепловой пакет в 65 Вт, максимальное энергопотребление составляет при этом 88 Вт, а максимальные пики энергопотребления в стресс-тестах - 105-115 Вт. То есть вы сможете собрать в этом случае бюджетный компьютер и с недорогими кулером и материнской платой.
  1. Проблемы новой архитектуры в играх и требование Windows 11. В процессе тестирования процессоров на Alder Lake нередко возникали проблемы во многих играх: Assassins Creed Origins, Assassins Creed Odyssey, Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Need for Speed - Hot Pursuit Remastered, Star Wars Jedi Fallen Order, Ghost Recon Wildlands, Shadow of the Tomb Raider и др. Для этих игр, конечно, выйдут патчи, но ведь существуют и другие, ещё не протестированные проекты. Кроме того, в Windows 11 рекомендуется использовать именно новые процессоры Intel, чтобы достичь максимально возможной производительности.

Также Zystax добавляет, что тесты демонстрируют совсем незначительную разницу между AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i5-12600K в играх. В реальных же условиях при использовании видеокарты типа GeForce RTX 3060 никаких отличий вы, скорее всего, вообще не заметите.

Источник: Overclockers
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