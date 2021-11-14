Почему выгоднее покупать в 2021 году новый компьютер на базе процессора AMD, а не Intel

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Почему выгоднее покупать в 2021 году новый компьютер на базе процессора AMD, а не IntelОбъясняет пользователь Overclockers
Пользователь портала Overclockers под ником Zystax рассказал, в чём процессор AMD Ryzen 5 5600X превосходит Intel Core i5-12600K.
По мнению Zystax, любителям игр присмотреться стоит всё же не к новым Intel Core i5-12600K, а к AMD Ryzen 5 5600X. И это несмотря на худшие, чем у Intel, результаты по производительности. Подобная покупка окажется выгоднее по пяти причинам.
- Цены на процессоры и их демпинг. Вряд ли кто-то будет отрицать, что стоимость - один из главных факторов выбора модели процессора. Так, в магазине «Регард» цена на Ryzen 5 5600X составляет 24250 рублей, в то время как Core i5-12600K - 25370 рублей. Кроме того, есть большая вероятность, что AMD начнёт снижать цены на свои процессоры и вскоре Ryzen 5 5600X будет стоить меньше 20000 рублей.
- Цены на материнские платы. Хотя часть процессоров AMD стоят дороже аналогов от Intel, всё это компенсируется ценами на материнские платы. Например, довольно хорошая бюджетная плата ASRock B550M Phantom Gaming 4 (на чипсете B550) будет стоить в «Регарде» 7410 рублей, а самая дешёвая плату сокета 1700 - MSI PRO Z690-A DDR4 - обойдётся в 16640 рублей. Ещё один аргумент в пользу AMD - устройства AM4 под Zen, Zen+ и Zen 2 обладают большим набором возможностей и функций, нежели платы Intel на H и B-чипсетах, при той же цене.
- Несовместимость систем охлаждения с сокетом 1700. Большая часть систем охлаждения теперь просто несовместима с процессорами на Alder Lake-S, а на самый дешёвый кулер для Core i5-12600K - Noctua NH-D15S Chromax Black - у вас уйдёт 8250 рублей (согласно ценам в «Регарде»). Для сравнения: модель ID-COOLING SE-224-XT Basic, совместимая с Ryzen 5 5600X, обойдётся всего в 1700 рублей («Регард»).
- Энергопотребление. У Intel с этим параметром проблемы. Core i5-12600K имеет TDP 125 Вт и согласно тестам достигает реального потребления в 135 Вт, а это значит, что вам придётся потратиться как на хорошую материнскую плату, так и на мощную систему охлаждения. Ryzen 5 5600X показывает результаты гораздо ниже: процессор имеет тепловой пакет в 65 Вт, максимальное энергопотребление составляет при этом 88 Вт, а максимальные пики энергопотребления в стресс-тестах - 105-115 Вт. То есть вы сможете собрать в этом случае бюджетный компьютер и с недорогими кулером и материнской платой.
- Проблемы новой архитектуры в играх и требование Windows 11. В процессе тестирования процессоров на Alder Lake нередко возникали проблемы во многих играх: Assassins Creed Origins, Assassins Creed Odyssey, Assassin’s Creed: Valhalla, Far Cry New Dawn, Far Cry Primal, Need for Speed - Hot Pursuit Remastered, Star Wars Jedi Fallen Order, Ghost Recon Wildlands, Shadow of the Tomb Raider и др. Для этих игр, конечно, выйдут патчи, но ведь существуют и другие, ещё не протестированные проекты. Кроме того, в Windows 11 рекомендуется использовать именно новые процессоры Intel, чтобы достичь максимально возможной производительности.
Также Zystax добавляет, что тесты демонстрируют совсем незначительную разницу между AMD Ryzen 5 5600X и Intel Core i5-12600K в играх. В реальных же условиях при использовании видеокарты типа GeForce RTX 3060 никаких отличий вы, скорее всего, вообще не заметите.
Источник: Overclockers