Покупаем самую дешёвую RTX 2060 Super на Али после майнеров: к чему готовиться?Протестировали эту модель в 1080p и 1440p
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале sirVikman ведущий проверил, какую производительность сможет обеспечить RTX 2060 Super в современных играх.
Для проведения тестирования в играх эксперт YouTube-канала сделал андервольтинг. Он выставил 1800 МГц при 825 мв. И вот что удалось получить в итоге в играх.
Resident Evil 4 шла с ультра-высокими настройками графики. В 2К был включён также DLSS. Средняя производительность в 1080p составила здесь 65 к/с, в 1440p - 58 к/с.
Игра The Last of Us запускалась тоже с ультра-высоким пресетом. Также в Quad HD был активирован DLSS Quality. В среднем частота кадров в этой игре равнялась 66 к/с и 64 к/с (Full HD и Quad HD соответственно).
В Hogwarts Legacy на ультра-настройках удалось получить 55 к/с в обоих случаях.
Atomic Heart запускалась тоже на ультра-настройках с DLSS Quality в разрешении 1440p. В обоих случаях удалось получить хорошую производительность, но в 2К она всё же оказалась лучше. В среднем показали составили 71 к/с (Full HD) и 75 к/с (Quad HD).
Cyberpunk 2077 тестировалась на высоких настройках графики. В 2К также был включён DLSS Quality. Преимущество здесь вновь было за 2К: 67 к/с против 63 к/с в среднем.
Dying Light 2 шла с ультра-пресетом. В Quad HD была активирована функция DLSS Quality. Разницы по средней производительности в этом случае не было вообще.
Metro Exodus запускалась с высоким пресетом и с трассировкой лучей. По частоте кадров в среднем в этой игре вновь получилось почти одинаково в обоих разрешениях: 74 к/с в 1080p и 73 к/с в 1440p.
Вывод
Если говорить о средней производительности, то в 1080p и в 1440p вы получите с RTX 2060 Super 67 к/с. В очень редких событиях, правда, частота кадров снижается сильнее в Full HD: 29 к/с против 39 к/с в Quad HD.