Покупаем самую дешёвую RTX 2060 Super на Али после майнеров: к чему готовиться?

Для проведения тестирования в играх эксперт YouTube-канала сделал андервольтинг. Он выставил 1800 МГц при 825 мв. И вот что удалось получить в итоге в играх.

Resident Evil 4 шла с ультра-высокими настройками графики. В 2К был включён также DLSS. Средняя производительность в 1080p составила здесь 65 к/с, в 1440p - 58 к/с.

Игра The Last of Us запускалась тоже с ультра-высоким пресетом. Также в Quad HD был активирован DLSS Quality. В среднем частота кадров в этой игре равнялась 66 к/с и 64 к/с (Full HD и Quad HD соответственно).

В Hogwarts Legacy на ультра-настройках удалось получить 55 к/с в обоих случаях.