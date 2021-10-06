Пользователь рассказал, как самостоятельно починить внешний жёсткий диск

Когда ноутбук перестал "видеть" внешний жёсткий диск, автор решил обратиться за помощью в различные фирмы по ремонту оборудования. Чаще всего организации не давали сразу ответа о возможности ремонта устройства. Некоторые же заявляли, что восстановление данных может стоить от 30 до 60 тысяч рублей. В итоге пользователь стал чинить диск самостоятельно. Из интернета узнал, что обычно выходят из строя внешние HDD из-за платы контроллера.

Первым делом он разобрал полностью HDD. Чтобы снять плату, понадобилось открутить шесть винтиков. Затем он почистил её, поставил обратно и попробовал запустить диск. Это не помогло. Тогда автор заказал на AliExpress плату с тем же номером, что указан на старой.