Пользователь рассказал, как самостоятельно починить внешний жёсткий диск

Пользователь рассказал, как самостоятельно починить внешний жёсткий дискВ некоторых случаях достаточно поменять всего одну деталь
Когда ноутбук перестал "видеть" внешний жёсткий диск, автор решил обратиться за помощью в различные фирмы по ремонту оборудования. Чаще всего организации не давали сразу ответа о возможности ремонта устройства. Некоторые же заявляли, что восстановление данных может стоить от 30 до 60 тысяч рублей. В итоге пользователь стал чинить диск самостоятельно. Из интернета узнал, что обычно выходят из строя внешние HDD из-за платы контроллера.
Первым делом он разобрал полностью HDD. Чтобы снять плату, понадобилось открутить шесть винтиков. Затем он почистил её, поставил обратно и попробовал запустить диск. Это не помогло. Тогда автор заказал на AliExpress плату с тем же номером, что указан на старой.
Когда плата пришла, пользователь обратился в сервис по ремонту мобильных телефонов. Там ему выпаяли чип BIOS из старой платы и поместили на новую. После этого он вновь собрал внешний HDD и подключил к компьютеру. Всё заработало, и информация вся тоже сохранилась на накопителе.