Пользуетесь Microsoft Defender? Из-за этого компьютер может работать медленнее. Вот как это исправить

Для того чтобы ваш компьютер на Windows заработал быстрее, можно попытаться правильно настроить Microsoft Defender. Для этого понадобится программа DefenderUI.

Главный недостаток Microsoft Defender заключается в том, что эта программа работает в фоновом режиме. То есть все действия вроде сканирования ПК производятся автоматически.

Итак, для правильной настройки Microsoft Defender первым делом скачайте DefenderUI с официального сайта. Далее откройте эту программу и выберите любой профиль, который нравится. После этого нужно перейти во вкладку «Расширенный», отключить «Расчет хэша файла» и активировать «Низкий приоритет ЦП» (см. ниже).