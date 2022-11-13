Пользуетесь Microsoft Defender? Из-за этого компьютер может работать медленнее. Вот как это исправить

Пользуетесь Microsoft Defender? Из-за этого компьютер может работать медленнее. Вот как это исправитьНужно правильно настроить эту программу
Операционная система Windows не на всех компьютерах может идти достаточно быстро. Иногда причина этого - в работе определённых программ. Например, Microsoft Defender.
Для того чтобы ваш компьютер на Windows заработал быстрее, можно попытаться правильно настроить Microsoft Defender. Для этого понадобится программа DefenderUI.
Главный недостаток Microsoft Defender заключается в том, что эта программа работает в фоновом режиме. То есть все действия вроде сканирования ПК производятся автоматически.
Итак, для правильной настройки Microsoft Defender первым делом скачайте DefenderUI с официального сайта. Далее откройте эту программу и выберите любой профиль, который нравится. После этого нужно перейти во вкладку «Расширенный», отключить «Расчет хэша файла» и активировать «Низкий приоритет ЦП» (см. ниже).
В результате программа Microsoft Defender больше не будет сильно нагружать систему, если на ПК выполняются другие задачи. Например, если открыт браузер или запущена игра.
Кроме того, под пунктом «Низкий приоритет ЦП» вы можете найти пункты «Средняя загрузка ЦП при сканировании», «Интервал обновления сигнатур». Они тоже значительно влияют на скорость работы компьютера.
Для пункта «Средняя загрузка ЦП при сканировании» выберите наименьшее значение, которое подойдет вам. К примеру, при выборе 10 % Microsoft Defender станет в дальнейшем нагружать процессор среднем на 10 % при выполнении фоновых задач.
«Интервал обновления сигнатур» представляет собой период времени, в течение которого Microsoft Defender будет проверять наличие обновлений сигнатур. Лучше всего для ускорения работы компьютера выбрать здесь 24 часа.