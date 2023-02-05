Посмотрите перед покупкой: GTX 1650 протестировали в 30 играх

Эксперт канала GameGangsta в выпуске на YouTube узнал, какую производительность в современных играх обеспечивает видеокарта GTX 1650. Тестировались при этом как старые игры вроде GTA IV, GTA V, так и новые типа F1 2022, Stray. Запускались все проекты в Full HD.

Из новейших игр были God of War, Ghostwire Tokyo, Shadow Warrior 3, Sniper Elite 5, Stray, F1 2022.

В God of War с пресетом Original и FSR 2.0 Quality средняя частота кадров составляла 50 к/с, а в очень редких событиях - 5 к/с.

Ghostwire Tokyo запускалась на настройках графики Medium, а также с FSR Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 61 к/с, в крайне редких событиях - 7 к/с.

Shadow Warrior 3 шла с пресетом Medium. В среднем в ней удалось получить 48 к/с. В очень редких событиях это значение снижалось до 3 к/с.