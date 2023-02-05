Посмотрите перед покупкой: GTX 1650 протестировали в 30 играх

Посмотрите перед покупкой: GTX 1650 протестировали в 30 играхНасколько эта видеокарта хороша сегодня?
В одном из выпусков на YouTube-канале GameGangsta эксперт проверил производительность GTX 1650 в современных играх в 1080p.
Фото: GameGangsta
Эксперт канала GameGangsta в выпуске на YouTube узнал, какую производительность в современных играх обеспечивает видеокарта GTX 1650. Тестировались при этом как старые игры вроде GTA IV, GTA V, так и новые типа F1 2022, Stray. Запускались все проекты в Full HD.
Из новейших игр были God of War, Ghostwire Tokyo, Shadow Warrior 3, Sniper Elite 5, Stray, F1 2022.
В God of War с пресетом Original и FSR 2.0 Quality средняя частота кадров составляла 50 к/с, а в очень редких событиях - 5 к/с.
Ghostwire Tokyo запускалась на настройках графики Medium, а также с FSR Ultra. Средняя производительность в ней равнялась 61 к/с, в крайне редких событиях - 7 к/с.
Shadow Warrior 3 шла с пресетом Medium. В среднем в ней удалось получить 48 к/с. В очень редких событиях это значение снижалось до 3 к/с.
GameGangsta
В Sniper Elite 5 с пресетом High и FSR Ultra средний FPS равнялся 52 к/с, а в крайне редких событиях - 28 к/с.
Stray запускалась на высоких настройках графики. В среднем в этой игре удалось достичь 56 к/с, в очень редких событиях - 3 к/с.
F1 2022 шла с графикой High. Средняя частота кадров в ней составила 69 к/с. В очень редких событиях этот показатель снижался до 18 к/с.
Со всеми остальными замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Во всех 30 проектах средний FPS с Ryzen 3 3100 + Ryzen 3 3100 составлял 58 к/с. Хуже всего сборка показала себя в игре Assassin's Creed Odyssey (38 к/с в среднем), лучше всего - в Doom Eternal (85 к/с в среднем).
Конфигурация игрового компьютера:
- процессор AMD Ryzen 3 3100 3.9GHz 18MB Cache AM4;
- материнская плата ASUS PRIME A320M-F A320 AM4 DDR4 3200(O.C.) MHz USB 3.1;
- оперативная память Silicon Power XPower 16 GB (2x8) 3200 MHz DDR4 CL16;
- видеокарта Gigabyte GTX 1650 OC 4GB GDDR5 128Bit DX12;
- SSD Alpin SSD120 Hard Disk SSD 2.5" 120GB;
- HDD 2TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус XIGMATEK MASTER X 4x120mm ARGB;
- блок питания BitFenix 750W M 750 80+ Gold;
- операционная система Windows 11.