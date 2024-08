Потенциал не раскрылся: Ryzen 1500 и 1700 не догнали Intel 8400 и 8600K даже спустя годы

Эксперты протестировали в бенчмарках и играх процессоры R5 1600, R7 1700 и i5−8400, i5−8600K. Из рабочих программ запускались Cinebench 2024, Geekbench 6, Davinci Resolve, Adobe Premier, Topaz Video AI. Результаты вы можете увидеть ниже на графиках.

Что касается игр, то они запускались в 2К и в основном с ультра-графикой. Среди них были Cyberpunk 2077, Starfield, Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part 1, Remnant, NFS Unbound, Atomic Heart, COD Warzone II, CS 2, Escape from Tarkov, Hunt.