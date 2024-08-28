Потенциал не раскрылся: Ryzen 1500 и 1700 не догнали Intel 8400 и 8600K даже спустя годы

Потенциал не раскрылся: Ryzen 1500 и 1700 не догнали Intel 8400 и 8600K даже спустя годыЭто заметно в основном в играх
Эксперты протестировали в бенчмарках и играх процессоры R5 1600, R7 1700 и i5−8400, i5−8600K. Из рабочих программ запускались Cinebench 2024, Geekbench 6, Davinci Resolve, Adobe Premier, Topaz Video AI. Результаты вы можете увидеть ниже на графиках.
Что касается игр, то они запускались в 2К и в основном с ультра-графикой. Среди них были Cyberpunk 2077, Starfield, Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part 1, Remnant, NFS Unbound, Atomic Heart, COD Warzone II, CS 2, Escape from Tarkov, Hunt.
Вывод
В среднем, как и ожидалось, по играм лучшим был i5−8600K. При этом R7 1700 не смог его обойти ни в одном проекте. Он даже оказался хуже, чем i5−8400.
Что касается синтетических тестов, то у Ryzen в большей части программ всё взаимодействие с софтом, таймлайном и пр. происходит на одном ядре, а многопоток используется в итоговом рендере. Всё же монтаж видео приятнее будет осуществлять с i5−8600K, а рендер на 7% быстрее завершится с R7 1700.
В противостоянии между R5 1600 и i5−8400 победителем тоже стал последний. Ryzen хоть и оказывался иногда лидером, его слабые ядра и подсистема памяти не раскрыли потенциал 12 потоков.
Характеристики компьютеров:
- видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC;
- процессор AMD Ryzen 7 PRO 1700/Intel Core i5−9600KF;
- матплата MPG B550 Gaming Carbon WIFI/ASRock Z370 Taichi;
- оперативная память DDR4: Crucial Ballistix White [BL16G32C16U4W] 2×16 ГБ;
- система охлаждения Thermalright Frost Spirit 140;
- накопитель Kingston KC3000 2 ТБ;
- блок питания MSI MPG A1000G PCIE5;
- корпус BC1 Open Benchtable;
- операционная система Windows 11.