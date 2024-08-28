Потенциал не раскрылся: Ryzen 1500 и 1700 не догнали Intel 8400 и 8600K даже спустя годы

Вывод

В среднем, как и ожидалось, по играм лучшим был i5−8600K. При этом R7 1700 не смог его обойти ни в одном проекте. Он даже оказался хуже, чем i5−8400.

Что касается синтетических тестов, то у Ryzen в большей части программ всё взаимодействие с софтом, таймлайном и пр. происходит на одном ядре, а многопоток используется в итоговом рендере. Всё же монтаж видео приятнее будет осуществлять с i5−8600K, а рендер на 7% быстрее завершится с R7 1700.

В противостоянии между R5 1600 и i5−8400 победителем тоже стал последний. Ryzen хоть и оказывался иногда лидером, его слабые ядра и подсистема памяти не раскрыли потенциал 12 потоков.

Характеристики компьютеров: