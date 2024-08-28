Компьютеры
Опубликовано 28 августа 2024, 01:30
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Потенциал не раскрылся: Ryzen 1500 и 1700 не догнали Intel 8400 и 8600K даже спустя годы

Это заметно в основном в играх
На YouTube-канале i2HARD сравнили в игровых проектах и рабочих программах процессоры R5 1600 и R7 1700 с i5−8400 и i5−8600K.
Потенциал не раскрылся: Ryzen 1500 и 1700 не догнали Intel 8400 и 8600K даже спустя годы
© i2HARD

Эксперты протестировали в бенчмарках и играх процессоры R5 1600, R7 1700 и i5−8400, i5−8600K. Из рабочих программ запускались Cinebench 2024, Geekbench 6, Davinci Resolve, Adobe Premier, Topaz Video AI. Результаты вы можете увидеть ниже на графиках.

Что касается игр, то они запускались в 2К и в основном с ультра-графикой. Среди них были Cyberpunk 2077, Starfield, Star Wars Jedi: Survivor, The Last of Us Part 1, Remnant, NFS Unbound, Atomic Heart, COD Warzone II, CS 2, Escape from Tarkov, Hunt.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© i2HARD

Вывод

В среднем, как и ожидалось, по играм лучшим был i5−8600K. При этом R7 1700 не смог его обойти ни в одном проекте. Он даже оказался хуже, чем i5−8400.

Что касается синтетических тестов, то у Ryzen в большей части программ всё взаимодействие с софтом, таймлайном и пр. происходит на одном ядре, а многопоток используется в итоговом рендере. Всё же монтаж видео приятнее будет осуществлять с i5−8600K, а рендер на 7% быстрее завершится с R7 1700.

В противостоянии между R5 1600 и i5−8400 победителем тоже стал последний. Ryzen хоть и оказывался иногда лидером, его слабые ядра и подсистема памяти не раскрыли потенциал 12 потоков.

Характеристики компьютеров:

  • видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC;
  • процессор AMD Ryzen 7 PRO 1700/Intel Core i5−9600KF;
  • матплата MPG B550 Gaming Carbon WIFI/ASRock Z370 Taichi;
  • оперативная память DDR4: Crucial Ballistix White [BL16G32C16U4W] 2×16 ГБ;
  • система охлаждения Thermalright Frost Spirit 140;
  • накопитель Kingston KC3000 2 ТБ;
  • блок питания MSI MPG A1000G PCIE5;
  • корпус BC1 Open Benchtable;
  • операционная система Windows 11.