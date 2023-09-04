Потенциал раскрыт? AMD FX 9590 против Core i7-2600K в 2023 году

Потенциал раскрыт? AMD FX 9590 против Core i7-2600K в 2023 годуВот что с ними вы получите в играх
Как тянут современные игры Core i7-2600K и AMD FX 9590? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала Nitroxsenys.
Тестовый стенд для процессора AMD FX 9590 включал в себя систему жидкостного охлаждения Deepcool IT720, материнскую плату Asus Crosshair Formula Z, оперативную память G.Skill Trident X с частотой 2400 МГц, видеокарту Asus TUF RTX 3080, блок питания Deepcool X850G.
В Stray разрешение было 1080p и высокие настройки графики. В городе частота кадров у вас будет в районе 50 к/с, за пределами города - около 80 к/с и выше.
A Plague Tale: Requiem тестировалась в том же разрешении и со средними настройками графики. Вы сможете в ней получить в районе 40-60 к/с.
Far Cry 6 запускалась в 1080p с пресетом высоким. Во время битвы частота кадров здесь держится в районе 40.
Cyberpunk 2077 в Full HD шла в том же разрешении, что и выше, со средними настройками графики. Если вы будете ездить по центру города на машине, то FPS у вас будет проседать до 30 и ниже. Причём загрузка процессора - 99%.
Baldur's Gate запускалась в Full HD с высокой графикой. FPS в этой игре был в районе 50-60 к/с, но если зайти в город, то частота кадров будет падать до 24 к/с (причём даже на минимальных настройках).
Last of Us тестировалась в Full HD с высокими настройками графики. Процессор в ней полностью загружен и выдаёт в районе 40 к/с.
Remnant 2 запускалась тоже в 1080p, но со средней графикой. В самом начале игры производительность находилась в районе 80 к/с.
Atomic Heart шла на высоких настройках в Full HD. FPS в ней находилась в районе 60-90 к/с.
Далее эксперт снизил частоту процессора FX 9590 до 4,2 Гц и поставил оперативную память с 1600 МГц. В результате Cyberpunk 2077 в Full HD со средними настройками графики шла с ниже 30 к/с в центре Night City. Даже если поставить низкие настройки графики, то FPS всё равно будет падать ниже 30 к/с. Baldur's Gate с высоким пресетом и в Full HD шла с 30-40 к/с за пределами города, в Last of Us частота кадров находилась в районе 40 с лишним.
При сравнении AMD FX 9590 с Core i7-2600K результаты тестирования были следующие. Перед этим нужно отметить, что оперативная память у FX 9590 имела частоту 2400 МГц, а у i7-2600K - 2133 МГц. Кроме того, Intel ведущий разгонять не стал.
Тестовый стенд с i7-2600K включал кулер DEEPCOOL AK620, оперативную память G.Skills с частотой 2133 МГц, видеокарту RTX 3080, блок питания Deepcool X850G.
В Cyberpunk 2077 преимущество было за i7-2600K. Причём оно составляло примерно 20%. Assassin's Creed Valhalla шла тоже лучше с Intel, но разница уже составляла всего 2 к/с. В Far Cry 6 тоже преимущество за i7-2600K, но минимальное: около 10%, в A Plague Tale: Requiem, Baldur's Gate 3 была примерно та же ситуация. Интересно, что в Shadow of Tomb Raider лучше себя показывает уже FX 9590, но где-то на 5 к/с.