Потенциал раскрыт? AMD FX 9590 против Core i7-2600K в 2023 году

Тестовый стенд для процессора AMD FX 9590 включал в себя систему жидкостного охлаждения Deepcool IT720, материнскую плату Asus Crosshair Formula Z, оперативную память G.Skill Trident X с частотой 2400 МГц, видеокарту Asus TUF RTX 3080, блок питания Deepcool X850G.

В Stray разрешение было 1080p и высокие настройки графики. В городе частота кадров у вас будет в районе 50 к/с, за пределами города - около 80 к/с и выше.

A Plague Tale: Requiem тестировалась в том же разрешении и со средними настройками графики. Вы сможете в ней получить в районе 40-60 к/с.

Far Cry 6 запускалась в 1080p с пресетом высоким. Во время битвы частота кадров здесь держится в районе 40.

Cyberpunk 2077 в Full HD шла в том же разрешении, что и выше, со средними настройками графики. Если вы будете ездить по центру города на машине, то FPS у вас будет проседать до 30 и ниже. Причём загрузка процессора - 99%.

Baldur's Gate запускалась в Full HD с высокой графикой. FPS в этой игре был в районе 50-60 к/с, но если зайти в город, то частота кадров будет падать до 24 к/с (причём даже на минимальных настройках).